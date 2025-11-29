المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 4
19:30
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

4 1
19:30
الشباب

الشباب

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

جوارديولا: لا أعرف شيئا عن إصابة دوناروما.. وعانينا أمام ليدز

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:02 م 29/11/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي

ذكر المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أنه لا يعرف شيئًا عن طبيعة إصابة الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، موضحًا في سياق منفصل أن فريقه عانى لبعض الوقت أمام ليدز يونايتد.

وحقق مانشستر سيتي الفوز بثلاثة أهداف مقابل اثنين على ليدز، في مباراة جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

مؤتمر جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على ليدز

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بشأن إصابة دوناروما في الدقائق الأخيرة أمام ليدز: "لم أتحدث معه.. عندما سقط، نظرت إلى مقاعد البدلاء، وقلت لترافورد أن يستعد، لكن بصراحة لا أعرف طبيعة إصابته، ويمكنكم سؤالي عن ذلك في المؤتمر المقبل".

وعن أداء لاعبي مانشستر سيتي، أكمل: "اللاعبون بذلوا كل شيء، وأنا سعيد بذلك".

واستفاض: "من المريح أن نحصل على النقاط الثلاث مع الوضع الذي كنا فيه -عندما كانت النتيجة (2-0)- لكن في الدوري الإنجليزي كل شيء ممكن أن يحدث، وعانينا في الشوط الثاني بعد تغيير ليدز الخطة إلى 5-3-2".

وأضاف بشأن هدف مانشستر سيتي: "ضغطنا أكثر وأشركت لاعبين إضافيين في منطقة الجزاء مثل مرموش وشرقي، وخلقنا فرصًا كافية لتسجيل الهدف الثالث".

قبل أن يختتم: "الفوز في مثل هذه المباريات ضروري، والآن سننام في وصافة الدوري الإنجليزي".

وبات مانشستر سيتي في وصافة جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن أرسنال الذي يلتقي تشيلسي في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا

