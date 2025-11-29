المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أنهى سلسلة سلبية.. نيوكاسل يقسو على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:53 م 29/11/2025
نيوكاسل

من مباراة إيفرتون ونيوكاسل

لم يكن نادي نيوكاسل يونايتد رحيمًا بإيفرتون، مساء اليوم السبت، ليهزمه (4-1) في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

والتقى إيفرتون ونيوكاسل على أرض الأول في ملعب هيل ديكينسون.

نيوكاسل يقسو على إيفرتون

ولم يتأخر نيوكاسل يونايتد في زيارة شباك إيفرتون بفضل مالك ثياو الذي سجل هدفًا في الثانية 52، كأسرع هدف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأضاف لويس مايلي هدفًا ثانيًا لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة 25، بعد أن فشل بيكفورد في التصدي لتسديدته القوية.

وأحرز الألماني نيك فولتمايد هدفًا رائعًا لنيوكاسل بتسديدة ساقطة فوق جوردان بيكفورد، كان ذلك في الدقيقة 45.

وعاد ثياو ليسجل هدفًا جديدًا في مرمى إيفرتون بضربة رأسية في الدقيقة 58.

وسجل كيرنان ديوسبري هال هدفًا لصاحب الأرض في الدقيقة 70، لكنه لم يشكل أي أهمية في المباراة التي تفوق فيها نيوكاسل باستحقاق على إيفرتون في كل شيء.

وأنهى نيوكاسل يونايتد سلسلة متتالية من النتائج السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي خارج أرضه، إذ لم يحقق أي فوز مع المدرب إيدي هاو منذ أبريل الماضي.

مباراة نيوكاسل القادمة
