تقارير: إيليمان ندياي يجذب اهتمام عمالقة الدوري الإنجليزي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:59 م 29/11/2025
ندياي

ندياي

يحظى إيليمان ندياي مهاجم نادي إيفرتون، باهتمام كبار الدوري الإنجليزي، لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتألق ندياي بشكل لافت مع إيفرتون خلال الموسم الجاري، مما جعله محط أنظار كبار الأندية.

ووفقًا لموقع فوت ميركاتو، فإن مانشستر سيتي وتوتنهام، وليفربول، مهتمون بضم ندياي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن اللاعب السنغالي أصبح من أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الثلاث أندية نظرًا لحاجتهم لمهاجم جديد في الفترة المقبلة.

وأصبح إيليمان ندياي، ورقة أساسية لدى المدرب ديفيد مويس هذا الموسم، حيث كون شراكة رائعة مع جاك جريليش في خط الهجوم.

وخلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ25 عامًا في 15 مباراة مع إيفرتون في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل  4 أهداف وصنع هدفًا.

وانضم ندياي إلى إيفرتون مطلع الموسم الماضي، قادمًا من نادي مارسيليا الفرنسي مقابل 20 مليون يورو.

 

 

 

 

 

مباراة إيفرتون القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول توتنهام مانشستر سيتي إيفرتون ندياي

