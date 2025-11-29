المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
احتاج 3 دقائق.. فولهام يحسم ديربي لندن الصغير أمام توتنهام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:59 م 29/11/2025
فولهام

من مباراة توتنهام وفولهام

حسم نادي فولهام ديربي لندن الصغير أمام مضيفه توتنهام في مباراة جمعت بينهما هذا المساء، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وتصنف المواجهات المباشرة بين توتنهام وفولهام ضمن ديربيات العاصمة البريطانية لندن، حيث يقع مقر الناديين تمامًا مثل تشيلسي وأرسنال ووست هام يونايتد وكريستال بالاس وبرينتفورد أيضًا.

فولهام يحسم الديربي أمام توتنهام

لم يتأخر فولهام عن تسجيل هدف أول في شباك توتنهام في الدقيقة الرابعة عن طريق تيتي، ثم أضاف هدفًا ثانيًا في غضون دقائق، وقع عليه اللاعب هاري ويلسون.

وأنهى فولهام الشوط الأول متقدمًا (2-0) على توتنهام بفضل ثنائية في ثلاث دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني، حاول توتنهام جاهدًا العودة في النتيجة أمام فولهام، لكنه اكتفى بهدف وحيد من إمضاء النجم الغاني محمد قدوس، كان ذلك عند حدود الدقيقة 59.

ويواصل توتنهام نتائجه السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة الدنماركي توماس فرانك، إذ فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 4 مباريات.

وأصبح فولهام بالمركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، أقل بنقطة واحدة من العاشر توتنهام.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام فولهام

