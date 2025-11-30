المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قرار صعب للريدز.. بيع محمد صلاح شرط التعاقد مع فيتينيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:08 ص 30/11/2025
محمد صلاح

ليفربول قد يبيع صلاح في يناير

تتجه إدارة نادي ليفربول إلى اتخاذ قرار صعب في يناير المقبل بشأن نجمها الدولي المصري محمد صلاح، في حال رغبت الفريق في التعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان فيتينيا، وفقًا لتقارير صحفية بريطانية.

ليفربول قد يبيع محمد صلاح في يناير

وذكرت شبكة Football Insider أن النادي الإنجليزي قد يضطر لبيع صلاح إلى الدوري السعودي، في ظل اهتمام أندية المملكة الشديد بضمه، حيث قد يحصل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا على 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا إذا انتقل إلى هناك.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول أنفق أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومع ذلك بقي صلاح ضمن صفوف الفريق، ما يجعل صفقة فيتينيا مرهونة بمغادرة النجم المصري.

وفي حالة عدم بيع صلاح، من المتوقع أن تتجه إدارة الريدز إلى الانتظار أو البحث عن بدائل، خاصة أن أندية مثل ريال مدريد قد تسبق الفرق الإنجليزية في التعاقد مع فيتينيا.

وأوضحت الشبكة أن ليفربول وأرسنال لن يكونا قادرين على حسم الصفقة بدون التفريط في صلاح.

ليفربول محمد صلاح باريس سان جيرمان فيتينيا

