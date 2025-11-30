قرار صعب للريدز.. بيع محمد صلاح شرط التعاقد مع فيتينيا

تتجه إدارة نادي ليفربول إلى اتخاذ قرار صعب في يناير المقبل بشأن نجمها الدولي المصري محمد صلاح، في حال رغبت الفريق في التعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان فيتينيا، وفقًا لتقارير صحفية بريطانية.

ليفربول قد يبيع محمد صلاح في يناير

وذكرت شبكة Football Insider أن النادي الإنجليزي قد يضطر لبيع صلاح إلى الدوري السعودي، في ظل اهتمام أندية المملكة الشديد بضمه، حيث قد يحصل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا على 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا إذا انتقل إلى هناك.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول أنفق أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومع ذلك بقي صلاح ضمن صفوف الفريق، ما يجعل صفقة فيتينيا مرهونة بمغادرة النجم المصري.

وفي حالة عدم بيع صلاح، من المتوقع أن تتجه إدارة الريدز إلى الانتظار أو البحث عن بدائل، خاصة أن أندية مثل ريال مدريد قد تسبق الفرق الإنجليزية في التعاقد مع فيتينيا.

وأوضحت الشبكة أن ليفربول وأرسنال لن يكونا قادرين على حسم الصفقة بدون التفريط في صلاح.