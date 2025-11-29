صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

مستقبل سلوت

يستمر الحديث في نادي ليفربول بشأن مستقبل المدرب الهولندي آرني سلوت.

وقدم ديدي هامان، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ليفربول، نصيحة بإقالة سلوت، متوقعًا أن يجد الفريق معاناة في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال هامان: "أعتقد أن سلوت فقد السيطرة تمامًا.. نهايته اقترب، ولم أتوقع أن نصل إلى هذه المرحلة بعد الموسم الماضي الذي كان رائعًا، لكنني أعتقد أن رصيد المدرب قد نفد".

مانشستر إيفينينج نيوز

قلق في مانشستر سيتي

تشعر جماهير نادي مانشستر سيتي بالقلق إزاء إصابة الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وأصيب دوناروما في مباراة الفوز (3-2) على ليدز يونايتد في الدقائق الأخيرة، لكنه واصل اللعب حتى نهاية الدقائق التسعين.

وقال جوارديولا: "لم أتحدث مع دوناروما.. عندما سقط، نظرت إلى مقاعد البدلاء، وقلت لترافورد أن يستعد، لكن بصراحة لا أعرف طبيعة إصابته، ويمكنكم سؤالي عن ذلك في المؤتمر المقبل".

ديلي ميل

رسالة كايسيدو

وجه الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب تشيلسي، رسالة خاصة إلى أرسنال، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين هذا المساء.

وقال كايسيدو عن الديربي اللندني الذي يقام ضمن الجولة الثالثة عشر في الدوري الإنجليزي: "فريق أرسنال يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، لكنه لم يواجه تشيلسي بعد".

وأضاف بشأن مواجهة ديكلان رايس: "الجماهير تقارن بيننا.. هو واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم، وأنا أستمتع بمشاهدته".

الصحافة الإسبانية

ماركا

ألونسو يرد على لابورتا

رد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على تصريحات خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الذي قال فيها إن المدريديين لديهم هوس ببرشلونة.

وقال ألونسو: "نحن نعرف الرسائل الشعبوية التي تُوجَّه إلى جمهورهم، لكننا نركز على ما يخصّنا، والمهم هو الفوز في الملعب بنزاهة وشفافية".

موندو ديبورتيفو

سبب غياب دي يونج

كشف المدرب الألماني هانز فليك عن سبب غياب الهولندي فرينكي دي يونج عن مباراة ديبورتيفو ألافيس التي انتصر فيها برشلونة بنتيجة 3-1 بالدوري الإسباني.

وقال فليك: "دي يونج غاب لأسباب شخصية".

كامب نو يرحب بـ بيدري

لاقى بيدري لاعب وسط نادي برشلونة ترحيبًا حارًا من جماهير كامب نو أثناء مشاركته ضد ألافيس بعد غياب ما يقرب من شهر.

وشارك بيدري بديلًا في الشوط الثاني خلال فوز برشلونة على ألافيس بنتيجة 3-1 بالدوري الإسباني.

ومنح جمهور كامب نو تصفيقًا حارًا عندما دخل بيدري في الشوط الثاني.

وقدم بيدري أداءً مميزًا في الفترة التي شارك فيها وامتدت لـ 30 دقيقة.

الصحافة الإيطالية

DAZN

عودة سباليتي لنابولي

علق لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس، على عودته المنتظرة لملعب دييجو أرماندو مارادونا، عندما يواجه فريقه السابق نابولي في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي عقب فوز يوفنتوس على كالياري، بشأن مواجهة نابولي المنتظرة: " أستطيع أن أتخيل سعادة العودة إلى ذلك الملعب، لا أعرف كيف يتصرفون، بالنسبة لي، سيكون الأمر سهلًا للغاية".

سكاي سبورت

مستقبل ماينان ومودريتش في ميلان

أكد إيجلي تاري المدير الرياضي لنادي ميلان، أن فريقه يركز على مبارياته المقبلة، لكنه يأمل في استمرار الثنائي مايك ماينان ولوكا مودريتش في صفوفه.

وقال تاري: "مايك ماينان يُبلي بلاءً حسنًا، وهو ما توقعناه، يُقدّم موسمًا رائعًا، وقد أبرمنا بعض الاتفاقات في بداية الموسم، ولكن لن نُشكّل ضغطًا على بعضنا البعض،نحن مُركّزون على المباريات، ثم سنرى كيف ستتطوّر الأمور.

وتابع: "حللنا نتائج الموسم الماضي، وحاولنا ضمّ لاعبين يتمتعون بشخصية قوية، ولوكا مودريتش كان تأثيره هائلًا، أتمنى أن يواصل اللعب معنا، لديه خيار التمديد لعام آخر، لكننا سنُحدّد مساره معًا بهدوء ودون ضغوط".

الصحافة الفرنسية

ليكيب

موناكو يتنفس الصعداء

تنفس موناكو الصعداء بفوزه الثمين على باريس سان جيرمان 1-0، مساء السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري الفرنسي، بهدف سجله تاكومي مينامينو في الدقيقة 68.

الانتصار ينهي سلسلة شهر كامل بدون فوز لموناكو، كما يمنح أولمبيك مارسيليا ولانس فرصة تجاوز باريس سان جيرمان في الترتيب إذا انتصرا في مباراتيهما.

فوت ميركاتو

نيمار لا يزال قادرًا

تألق نيمار مجددًا ليلة أمس وقاد سانتوس لفوز حاسم على بالميراس، مساهمًا بشكل مباشر في ابتعاد فريقه عن منطقة الهبوط في الدوري البرازيلي، بعد أداء مميز أشعل حماس الجماهير.

عاد النجم البرازيلي إلى أفضل مستوياته بعد أسابيع مضطربة شهدت انتقادات من زملائه، إصابة، ومشاكل خارج الملعب، ليؤكد أنه لا يزال قادرًا على صنع الفارق مع سانتوس في معركة البقاء، ومع اقتراب كأس العالم، يبقى التركيز منصبًا على عودته القوية.

الصحافة الألمانية

بيلد

موقف نوير

أكد حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، أنه لن يعود للمنتخب الألماني في الوقت الحالي، مؤكدًا تركيزه الكامل على مسيرته مع النادي البافاري، ومؤجلًا أي قرار بشأن مستقبله مع كرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال نوير عقب فوز بايرن ميونخ على سانت باولي 3-1 في الدوري الألماني: "الحقيقة هي أنني اعتزلت عن قصد، وتركيزي بالكامل منصب على النادي".

وأشار الحارس الألماني إلى أن أي قرار بشأن مستقبله لن يتم قبل شهر مارس القادم، مضيفًا: "سيعتمد الأمر على شعوري، خاصة في النصف الثاني من الموسم".

وداع الملك

قدم نادي بايرن ميونخ تحية خاصة لنجمه السابق كينجسلي كومان قبل انطلاق مباراته أمام سانكت باولي، السبت، على ملعب أليانز أرينا، في لحظة مؤثرة جمعت اللاعب الفرنسي بجماهير النادي البافاري للمرة الأخيرة.

وبعد ثلاثة أشهر ونصف من رحيله إلى النصر السعودي، عاد كومان إلى ميونخ لتوديع الجماهير التي احتفت به بحرارة، حيث تلقى تصفيقًا طويلًا وهدايا تذكارية، من بينها لوحة توثق أبرز لحظاته بقميص الفريق، إضافة إلى باقة زهور قدمت لابنته.