للإعلان معنا
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

جدول مباريات اليوم.. معركة أرسنال وتشيلسي.. ومهمة محلية لصلاح ومصطفى محمد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:36 ص 30/11/2025
فيرتز وصلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

تقام مساء اليوم الأحد، عدة مباريات في مختلف الدوريات المحلية والعالمية، لعل أبرزها هي مواجهات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2025-26.

جدول مباريات اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراتين في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ستجمع بين فاركو وتليفونات بني سويف، في الثانية والنصف ظهرًا، كما يلتقي فريق إنبي مع المقاولون العرب في الخامسة مساءً.

وفي الدوري الإنجليزي، يستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لمواجهة وست هام يونايتد في مباراة ستكون صعبة على "الريدز" بسبب الفترة السيئة التي يمر بها في الوقت الحالي.

وفي الجولة الـ 13 للدوري الإنجليزي الممتاز أيضا ستقام عدة مباريات هامة، مثل مواجهة تشيلسي مع أرسنال والتي ستقام في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن إنجلترا لإسبانيا، سيلتقي فريق ريال مدريد مع جيرونا في العاشرة مساءً، حيث يتطلع فريق تشابي ألونسو، لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعدما انتصر فريق برشلونة بالأمس على ألافيس بنتيجة 3-1، وتصدر جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد الفريق الملكي في الوصافة برصيد 32 نقطة.

وسيكون عشاق الدوري الإيطالي على موعد مع مباراة هامة في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة حيث يلتقي روما مع نابولي ضمن مباريات الجولة 13.

وستتجه أيضا أنظار الجماهير المصرية مع الدوري الفرنسي، إذ يلتقي فريق ليون مع نانت الذي يضم النجم الدولي المصري مصطفى محمد، في العاشرة إلا ربع مساءً.

وإليكم أبرز مواجهات اليوم الأحد:

كأس مصر

فاركو × تليفونات بني سويف.. الثانية والنصف ظهرًا.. أون سبورت 2.

إنبي × المقاولون العرب.. الخامسة مساءً.. أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × مانشستر يونايتد.. الثانية ظهرًا.. بي إن سبورت 1HD.

وست هام يونايتد × ليفربول.. الرابعة عصرًا.. بي إن سبورت 1HD.

تشيلسي × أرسنال.. السادسة والنصف مساءً.. بي إن سبورت 1HD.

الدوري الإسباني

جيرونا × ريال مدريد.. العاشرة مساءً.. بي إن سبورت 1HD.

الدوري الإيطالي

روما × نابولي.. العاشرة إلا ربع مساءً.. Starz Play App.

الدوري الفرنسي

ليون × نانت.. العاشرة إلا ربع مساءً.. بي إن سبورت 2HD.

للتعرف على كل مواعيد مباريات اليوم بالتفاصيل اضغط هنا

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني صلاح مصطفى محمد جدول مباريات اليوم

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

