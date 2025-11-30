سيصر المدير الفني الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي، على الاعتماد على النجم الدولي المصري محمد صلاح، في خط الهجوم أمام وست هام.

ويلعب ليفربول مساء اليوم الأحد، مع وست هام يونايتد، في الرابعة عصرًا، ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعيش فريق ليفربول فترة صعبة للغاية، فلك أن تتخيل أن الفريق المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي لم يحقق أي انتصار منذ فوزه على ريال مدريد بنتيجة 1-0 في دوري أبطال أوروبا.

فبعد هذه المباراة، تلقى ليفربول في وجود جميع نجومه، هزيمة من مانشستر سيتي بنتيجة 3-0، ثم تلقى نفس الهزيمة من نوتنجهام فورست، قبل أن يخسر من آيندهوفن في دوري الأبطال بنتيجة 4-1.

وبالتالي يرغب فريق ليفربول لاستعادة الثقة بالأخص وأن جميع منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يقدمون أداءً جيدًا في النسخة الحالية.

ليفربول يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، أما وست هام يونايتد يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة فقط.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

ووفقا لموقع "standard" البريطاني، فإن محمد صلاح سيتواجد أساسيًا أمام وست هام في مباراة اليوم، بجانب الثنائي ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو، ليكون ذلك مخالفا لما بدأ به مباراة آيندهوفن حيث تواجد هوجو إيكتيكي بجانب جاكبو وصلاح.

وبشكل عام سيكون تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في الدفاع: كورتيس جونز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك.