تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء اليوم الأحد، لمتابعة قمة الدوري الإنجليزي بين تشيلسي وأرسنال.

ويستضيف تشيلسي لنظيره أرسنال، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يقع تشيلسي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

واستعرض الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، أبرز اللحظات الأيقونية في ديربي تشيلسي وأرسنال.

ثنائية نكيتياه في ستامفورد بريدج – أبريل 2022

قام مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا باتخاذ قرار كبير عندما دفع بإيدي نكيتياه بدلًا من ألكسندر لاكازيت الذي كان بعيدًا عن مستواه في هجوم الفريق، وقد أثمر هذا القرار بعدما سجل خريج الأكاديمية هدفين.

شُكِّكَ في شخصية لاعبي آرسنال خلال صراعهم على إنهاء الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، ولكن مع تألق نكيتياه، قدّم الفريق ردًّا حاسمًا على تلك الشكوك.

استغل نكيتياه التمريرة الخلفية الضعيفة من أندرياس كريستنسن ليُسجّل بهدوء بعد 17 دقيقة، وفي شوط أول فوضوي أدرك تيمو فيرنر التعادل بعد أربع دقائق فقط. ثم أعاد إميل سميث رو التقدم لآرسنال مرة أخرى، لكن سيزار أزبيليكويتا عادل النتيجة من جديد.

بعد الاستراحة، كان آرسنال — ومعه نكيتياه — في قلب المشهد، حيث استغل المهاجم الشاب سلسلة من الأخطاء الدفاعية داخل منطقة جزاء تشيلسي ليسجّل في الدقيقة 57.

وفي الوقت بدل الضائع، اختتم بوكايو ساكا المباراة بركلة جزاء، ليحسم هذا اللقاء المثير ذي الأهداف الستة، ويُلحق بتشيلسي ثالث هزيمة متتالية على أرضه.

نهائي الدوري الأوروبي – مايو 2019

انتقلت المنافسة الإنجليزية إلى الساحة الأوروبية عندما تقابل تشيلسي وآرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي في باكو، أذربيجان.

كان "المتخصص في الدوري الأوروبي" أوناي إيمري، الذي سبق أن فاز بالبطولة ثلاث مرات مع إشبيلية، يتولى قيادة آرسنال في أول نهائي يجمع بين ناديين من نفس المدينة في تاريخ المسابقة.

لكن ماوريسيو ساري هو من حسم اللقب، وكان رد فعله المؤثر بعد تحقيقه أول لقب كبير في مسيرته التدريبية، وفي مباراته الأخيرة كمدرب لتشيلسي، من أبرز اللحظات التي بقيت في الذاكرة تلك الليلة.

هدف إدين هازارد الفردي – فبراير 2017

بعد موسم 2015/16 الذي جعله يشعر "وكأنه شبح"، عاد هازارد للحياة وانفجر تألقًا، مقدمًا أفضل فتراته مع تشيلسي في الموسم التالي تحت قيادة أنطونيو كونتي. وكان هدفه في شباك آرسنال واحدًا من العديد من لحظاته السحرية.

أمسك هازارد بالكرة من داخل نصف ملعبه بقليل، وخدع لوران كوسيلني، وتخلص من فرانسيس كوكولين حتى سقط الأخير أرضًا، ثم تجاوز كوسيلني مرة أخرى، قبل أن يسدد الكرة في الشباك متجاوزة محاولات المدافع شكوردان مصطافي والحارس تشيك اليائسة لصدّها.

المباراة رقم 1000 لفينجر – مارس 2014

ما كان ينبغي أن يكون يومًا لا يُنسى تحول إلى يومٍ يُفضَّل نسيانه لمدرب آرسنال آرسين فينجر.

بدلًا من أن تكون مناسبة للاحتفال، انتهت مباراته رقم 1000 بإذلال على يد غريمه القديم جوزيه مورينيو، حيث تلقّى آرسنال أثقل هزيمة له على الإطلاق أمام تشيلسي.

تأخر آرسنال 2-0 خلال أول سبع دقائق، وبعد 10 دقائق أخرى أصبح متأخرًا بثلاثة أهداف إضافة إلى النقص العددي، بعد طرد كيران جيبس في حادثة خاطئة للهوية، وانتهت المباراة بخسارة قاسية بنتيجة 6-0.

المشادّة بين فينجر ومورينيو على الخط – أكتوبر 2014

تفاقم التوتر بين مورينيو وفينجر أخيرًا وانفجر عندما اشتبكا على خط التماس في أكتوبر 2014.

في لحظة لا تُنسى من التوتر، وبعد مخالفة من جاري كاهيل على ألكسيس سانشيز، واجه فينجر مورينيو ودفعه، بينما طُلب منه العودة إلى المنطقة الفنية الخاصة به.

كانا قد تبادلا الانتقادات منذ نحو عقد من الزمن، ففي وقت سابق من ذلك العام، وصف مورينيو فينجر بأنه "متخصص في الفشل"، ردًا على تصريح مدرب آرسنال بأن تشيلسي يقلل من فرصه في الفوز باللقب خوفًا من الفشل.

بعد مشادّتهما على خط التماس، لم يصافحا بعضهما البعض. وأصر فينجر على أنه لم يفعل سوى "دفعة صغيرة" لمورينيو، وأنه سيكون سعيدًا بتوضيح دفعة حقيقية إذا تطلّب الأمر.

ثلاثية روبن فان بيرسي – أكتوبر 2011

خلال أربعة مواسم بين 2010 و2014، بلغ روبن فان بيرسي ذروته، وكان أحد أفضل أيامه في مباراة مثيرة أمام تشيلسي، حيث سجّل ثلاثية رائعة قادت آرسنال للفوز بنتيجة 5-3.

تقدّم فرانك لامبارد بتشيلسي 1-0 مبكرًا، قبل أن يسجّل القائد فان بيرسي هدف التعادل الأول لآرسنال، ثم منح جون تيري الفريق المضيف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، لكن أندريه سانتوس وثيو والكوت قلبا المباراة ليضعا آرسنال في المقدمة 3-2، قبل أن يعادل خوان ماتا النتيجة لتشيلسي 3-3 مع بقاء 10 دقائق فقط على النهاية.

ثم أضاف فان بيرسي هدفين متأخرين آخرين، من ضمنهما هدف شهير استغل فيه تعثر قائد تشيلسي تيري، ليحوّل التعادل المثير إلى فوز رائع 5-3 لآرسنال.

الركلة الحرة لدروجبا في ملعب الإمارات – نوفمبر 2009

عند سؤاله عن هدفه المفضل ضد آرسنال، اختار ديدييه دروجبا هدفه الرائع من ركلة حرة خلال فوز تشيلسي 3-0 على ملعب الإمارات.

كان دروجبا معروفًا بالفعل ببراعته في منطقة الجزاء، ويذكر أن هذا الهدف كان اللحظة التي بدأ الناس أيضًا يلاحظون فيها قدرته على تسديد الركلات الحرة، بعدما سدد كرة قوية من مسافة بعيدة تجاوزت مانويل ألمونيا.

كان لدى دروجبا العديد من الخيارات لاختيار هدفه الأبرز ضد آرسنال، بعد أن أصبح كابوسهم خلال فترة لعبه الأولى مع تشيلسي، حيث سجّل 13 هدفًا في 14 مباراة فقط ضدهم في جميع المسابقات.

هدف مايكل إيسيان الرائع – ديسمبر 2006

إلى جانب كونها المباراة الأولى لأشلي كول بعد عودته لمواجهة آرسنال، كانت هذه المباراة أيضًا مميزة بهدف مايكل إيسيان الرائع الذي حافظ على سلسلة تشيلسي دون هزيمة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانوا في خطر حقيقي لإنهاء سجّلهم القياسي عند 51 مباراة عندما تقدّم ماثيو فلاميني لآرسنال في الدقيقة 78.

لكن بعد ست دقائق فقط، أطلق إيسيان تسديدة صاروخية من على بعد 35 ياردة وتجاوز ينس ليمان، الذي كان قد تورط سابقًا في اشتباك تمثيلي مع دروجبا، لتسجل الكرة هدفًا مذهلًا. بدا أن التسديدة متجهة للخارج، لكنها انحرفت نحو المرمى قبل أن تهبط في الشباك.

الانتقال المثير للجدل لأشلي كول – أغسطس 2006

كان كول أحد خريجي أكاديمية آرسنال الفائزين بالبطولات، لكنه أصبح مرتبطًا أيضًا بتشيلسي بحلول نهاية مسيرته، بعد انتقاله عبر لندن في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت القصة في يناير 2005 عندما تبيّن أن اجتماعًا سريًا جرى بشأن انتقال محتمل، مما أدى إلى مشاكل لكل من شارك فيه، بما في ذلك كول، مع السلطات.

على الرغم من توقيع الظهير الأيسر على تمديد عقد لمدة عام في يوليو 2005، انضم إلى تشيلسي في صيف العام التالي، بينما انتقل ويليام جالاس في الاتجاه المعاكس كجزء من الصفقة.

هاتريك نوانكوو كانو – أكتوبر 1999

بعد عامين، كان ستامفورد بريدج مسرحًا لإحدى أعظم عودة في تاريخ هذه المنافسة ولأداء فردي مميز.

كان تشيلسي متقدمًا 2-0 بعد هدفي تور أندريه فلو ودان بيتريسكو. وبما أن الفريق لم يستقبل أي هدف في الدوري الإنجليزي على أرضه قبل زيارة آرسنال، بدا الفوز للبلوز مضمونًا في تلك المرحلة.

لكن نوانكوو كانو كان له رأي آخر، حيث سجّل ثلاثية لآرسنال في آخر 15 دقيقة، واختتمها بهدف ثالث رائع من زاوية شبه مستحيلة.

الهدف الرائع لوينتربيرن – سبتمبر 1997

لم يسجل نايجل وينتربيرن كثيرًا خلال مسيرته، لكن في عام 1997 أصبح الظهير الأيسر أحد أكثر اللاعبين غير المتوقعين الذين يحققون الفوز في هذه المباراة على الإطلاق.

نظرًا لمرور 18 شهرًا منذ آخر هدف سجّله – مع ناديه السابق ويمبلدون في مارس 1996 – لم يكن أحد يتوقع ما حدث بعد ذلك، عندما اقتربت المباراة من الدقيقة الأخيرة وكانت النتيجة متعادلة 2-2، واستلم وينتربيرن الكرة في مساحة خالية.

وبدلاً من التمرير إلى هداف محتمل مثل دينيس بيرجكامب أو إيان رايت، تقدم وينتربيرن بلا معارضة وسدد كرة منحرفة في الزاوية العليا للمرمى، ليختم مباراة مثيرة في ستامفورد بريدج ويضمن لنفسه مكانًا في أساطير مواجهة آرسنال وتشيلسي.