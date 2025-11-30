يستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لمواجهة وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول مع وست هام مساء اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قدم صلاح مع ليفربول ضد وست هام؟

ويتطلع محمد صلاح لمساعدة فريقه الذي يعاني في الفترة الحالية من سوء النتائج، حيث خسر أخر مباراتين في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي (3-0) ونوتنجهام فورست (3-0).

وبشكل عام لعب ليفربول حتى الآن 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، انتصر في 6 مواجهات ولم يتعادل مطلقا وتلقى 6 هزائم، ليحتل المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

ولعب صلاح بشكل عام في الموسم الحالي 18 مباراة بواقع 1479 دقيقة، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

صلاح ووست هام.. 18 مباراة و13 هدفًا

وأمام فريق وست هام بالتحديد، لعب صاحب الـ 33 عامًا 18 مواجهة، انتصر في 15 مرة وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة، كما سجل 13 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويرتبط وست هام بمحمد صلاح في 4 إحصائيات بشكل عام كالتالي:

أكثر الفرق التي لعب ضدها

تشيلسي 25 مباراة.

توتنهام 24 مباراة.

مانشستر سيتي 24 مباراة.

أرسنال 19 مباراة.

نيوكاسل 19 مباراة.

مانشستر يونايتد 18 مباراة.

وست هام يونايتد 18 مباراة.

أكثر الفرق التي فاز ضدها

توتنهام 15 انتصارًا.

وست هام 15 انتصارًا.

أكثر الفرق التي سجل أمامها

توتنهام 16 هدفًا.

مانشستر يونايتد 16 هدفًا.

مانشستر سيتي 13 هدفًا.

وست هام 13 هدفًا.

أكثر الفرق التي قدم أمامها تمريرات حاسمة

نيوكاسل 9 تمريرات.

مانشستر سيتي 8 تمريرات.

وست هام 7 تمريرات.