تشيلسي ضد أرسنال.. الموعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع لديربي الدوري الإنجليزي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:30 م 30/11/2025
أرسنال وتشيلسي

صورة من مباراة تشيلسي وأرسنال

يستعد فريق تشليسي لمواجهة أرسنال في السادسة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يستضيفه ملعب ستامفورد بريدج.

ويتطلع فريق تشيلسي لمواصلة التألق الظاهر في الفترة الأخيرة، فلم يتعثر مطلقا منذ التعادل مع قره باغ بنتيجة 2-2 في دوري الأبطال، حيث انتصر بنتيجة 3-0 على وولفرهامبتون، وفاز على بيرنلي بنتيجة 2-0، قبل أن يهزم برشلونة في دوري الأبطال بنتيجة 3-0.

أما قطار أرسنال فحقق الفوز في أخر مباراتين ضد توتنهام بنتيجة 4-1، ثم الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في بطولة دوري أبطال أوروبا لتكون هذه الهزيمة الأولى له في الموسم.

ترتيب الفريقين

يدخل أرسنال هذه المباراة محتلا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أما تشيلسي فيتواجد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة ويطمح لمنافسة الفرق الكبرى على الصدارة بالفوز ضد أرسنال.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تبدأ مباراة تشيلسي وأرسنال في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وذلك على ملعب ستامفورد بريدج معقل "البلوز".

وستكون هذه المباراة الختامية في الجولة 13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ ستقام 4 مباريات قبل هذه المواجهة في نفس الجولة.

القناة الناقلة

ومن المقرر أن يتم بث مباراة أرسنال وتشيلسي في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS HD1.

التشكيل المتوقع

حسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

في الدفاع: مارك كوكوريلا، تريفوه تشالوباه، ويسلي فوفانا، رييس جيمس.

في الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، إستافيو، كول بالمر، بيدرو نيتو.

في الهجوم: ليام ديلاب.

أما تشكيل أرسنال المتوقع سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في الدفاع: كريستيان موسكيرا، ويليام ساليبا، يوريان تيمبر، ريكاردو كالافيوري.

في الوسط: ديكلان رايس، مارتن زوبيميندي، مارتين أوديجارد، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي.

في الهجوم: ميكيل ميرينو.

أرسنال تشيلسي الدوري الإنجليزي القناة الناقلة التشكيل المتوقع موعد مباراة تشيلسي وأرسنال

التعليقات

