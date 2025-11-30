المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 0
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

تشكيل مانشستر يونايتد.. تعديلان أمام كريستال بالاس.. وزيركزي في الهجوم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:09 م 30/11/2025
احتفال بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد - صورة أرشيفية

أعلن روبن أموريم، مدرب فريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس مساء اليوم الأحد.

ويلعب كريستال بالاس مع نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز بعد العزيمة من إيفرتون في الجولة الماضية بنتيجة 1-0، وقبلها تعادل مع توتنهام بنتيجة 2-2 وهي نفس النتيجة التي تعادل بها مع مع نوتنجهام فورست.

أخر انتصار حققه مانشستر يونايتد كان على برايتون في الجولة التاسعة بنتيجة 4-2.

أما فريق كريستال بالاس، فيتطلع لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الخسارة التي تلقاها في المباراة الماضية ضد ستراسبورج في دوري المؤتمر الأوروبي بنتيجة 2-1.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد إجراء تعديلين مقارنة بمواجهة إيفرتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي، حيث أشرك أموريم الثنائي ديوجو دالوت وماسون ماونت بدلا من باتريك دورجو ونصير مزراوي.

حراسة المرمى: سيني لامنس.

في الدفاع: ماتياس دي ليخت، ديوجو دالوت، ليني يورو، لوك شاو.

في الوسط: ماسون ماونت، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، أماد ديالو، بريان مبويمو.

في الهجوم: جوشوا زيركزي.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي كريستال بالاس

