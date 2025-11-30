شهدت مباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد، لقطة جدلية عندما تم إلغاء ركلة جزاء بعد تسجيلها.

وحصل نيوكاسل على ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد إعاقة ماتيتا من جانب ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد داخل منطقة الجزاء.

وانبرى ماتيتا إلى ركلة الجزاء ونجح في تسجيلها، إلا أن حكم الفار طلب بإعادة الركلة من جديد، بسبب ركل الكرة بقدميه أثناء التسجيل.

ونجح ماتيتا في تسجيل ركلة الجزاء مرة أخرى، بعد إعادتها من جانب حكم الفار.

ألفاريز الضحية

وتعيد ركلة جزاء ماتيتا، الأذهان إلى لعبة جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وركل ألفاريز الكرة بقدميه، قبل أن تسكن الشباك، ليقرر حكم الفيديو إلغاء الهدف وعدم إعادة اللعبة من جديد.

تعديل قانون ركلات الجزاء

ولكن مع بداية الموسم الجاري، قام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، بتعديل قانون ركلة الجزاء في حال لمس الكرة بكلتا القدمين عن طريق الخطأ.

وأوضح إيفاب، أنه فيما يتعلق بالموقف عندما يركل منفذ ركلة الجزاء الكرة عن طريق الخطأ بكلتا قدميه في وقت واحد أو عندما تلمس الكرة قدم أو ساق منفذ ركلة الجزاء غير الراكلة مباشرة بعد تنفيذه للركلة، يتم إعادة اللعبة.

سابقا، إذا لمس اللاعب الكرة مرتين من غير قصد وسُجلت لا تُحتسب هدفا وهو ما حدث مع ألفاريز ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.