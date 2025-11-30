أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفاً على نظيره وست هام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، بينما يقع وست هام في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

صلاح على مقاعد البدلاء

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، على مقاعد بدلاء فريقه لمواجهة وست هام يونايتد.

وشهد تشكيل ليفربول، عودة البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وأجرى سلوت العديد من التغييرات على تشكيل فريقه مقارنة بتشكيل الفريق في مواجهة أيندهوفن الماضية في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك اليستر.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جورجي ماماردشفيلي، واتارو إيندو، محمد صلاح، فيديريكو كييزا، كيرتس جونز، هوجو إيكيتيكي، أندرو روبيرتسون، نيوني، ريو نوجوموها.