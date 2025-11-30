المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 2
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

صلاح على مقاعد البدلاء.. تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام بالدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:57 م 30/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفاً على نظيره وست هام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، بينما يقع وست هام في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

صلاح على مقاعد البدلاء

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، على مقاعد بدلاء فريقه لمواجهة وست هام يونايتد.

وشهد تشكيل ليفربول، عودة البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وأجرى سلوت العديد من التغييرات على تشكيل فريقه مقارنة بتشكيل الفريق في مواجهة أيندهوفن الماضية في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك اليستر.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جورجي ماماردشفيلي، واتارو إيندو، محمد صلاح، فيديريكو كييزا، كيرتس جونز، هوجو إيكيتيكي، أندرو روبيرتسون، نيوني، ريو نوجوموها.

ليفربول محمد صلاح وست هام

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 2
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

81

عرضية من بريان مبويمو تصدى لها هندرسون حارس كريستال بالاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
