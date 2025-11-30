المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صلاح بديلًا.. جملة لم تُكتب منذ 582 يوما في الدوري الإنجليزي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:10 م 30/11/2025
حسرة محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بديلا خلال مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد.

ويلعب ليفربول مع وست هام مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح الذي يمر بفترة سيئة على مقاعد البدلاء، حيث اعتمد أرني سلوت، المدير الفني للريدز، على الثلاثي الأمامي وهم فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، بينما يقع وست هام في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

للتعرف على تشكيل ليفربول بالكامل اضغط هنا

صلاح بديلا في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 582 يوما

وتعد هذه هي المرة الثالثة في الموسم الحالي التي يتواجد فيها صلاح بديلا في مباريات ليفربول:

1- أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

2- أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وبالمقارنة بالموسم الماضي، سنجد أن صلاح لم يجلس على مقاعد البدلاء إلا في مباراتين فقط في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام وست هام وبرايتون في الدور الثالث والرابع من البطولة.

أما آخر مباراة جلس فيها صلاح بديلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت أمام وست هام أيضا ضمن مباريات الجولة 35 لموسم 2023-24، في لقاء أقيم يوم 27 أبريل 2024 أي منذ 582 يومًا.

يشار إلى أن صلاح لم يجلس بديلا طوال فترة الموسم الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة الأولى في الموسم الحالي بالمسابقة المحلية.

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح وست هام

