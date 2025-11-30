كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، سبب جلوس محمد صلاح لاعب الريدز، على مقاعد البدلاء أمام وست هام يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفاً على نظيره وست هام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، بينما يقع وست هام في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، على مقاعد بدلاء فريقه لمواجهة وست هام يونايتد.

سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء

وقال سلوت عن سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في تصريحات صحفية: "سنلعب 4 مباريات في 10 أيام، أحيانًا يكون إيزاك على مقاعد البدلاء، وأحيانًا فيرتز".

وأتم المدرب الهولندي تصريحاته: "هذه هي التشكيلة التي اخترتها اليوم، لم يكن قرارًا سهلًا أبدًا، وليست هذه هي المرة الأولى التي أفعل فيها ذلك".

صلاح بديلا في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 582 يوما

تعد هذه هي المرة الثالثة في الموسم الحالي التي يتواجد فيها صلاح بديلا في مباريات ليفربول، بعد مباراتي جالاتا سراي وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

أما آخر مباراة جلس فيها صلاح بديلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت أمام وست هام أيضا ضمن مباريات الجولة 35 لموسم 2023-24، في لقاء أقيم يوم 27 أبريل 2024 أي منذ 582 يومًا.