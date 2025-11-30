المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

دوري أبطال أفريقيا
سانت إيلوا لوبوبو

سانت إيلوا لوبوبو

1 1
15:00
الهلال السوداني

الهلال السوداني

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

تقارير: مانشستر سيتي يفكر في التعاقد مع سيمنيو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:55 م 30/11/2025
سيمنيو

سيمنيو

يفكر نادي مانشستر سيتي في التعاقد مع أنطوان سيمينيو، مهاجم نادي بورنموث الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سيمنيو جذب الأنظار خلال الموسم الجاري، بعد تألقه اللافت مع بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة التايمز، فإن مانشستر سيتي من بين عدد من الأندية التي تراقب وضع سيمينيو وقد يشتري جناح بورنموث المثير عندما تفتح نافذة الانتقالات في بداية شهر يناير.

وأوضح التقرير، أن مانشستر سيتي، يفكر في تفعيل الشرط الجزائي في عقد أنطوان سيمينيو والبالغ 65 مليون جنيه إسترليني في يناير.

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع سيمنيو، بسبب إعجاب ريتشارد هيوز المدير الرياضي لنادي ليفربول، بإمكانات اللاعب الغاني.

ويعرف ريتشارد هيوز، سيمينو جيدًا حيث إنه ضمه إلى بورنموث عندما كان مديرًا رياضيًا للنادي قبل موسمين.

وكان الجناح الدولي الغاني قد انتقل إلى صفوف بورنموث في يناير 2023 قادمًا من بريستول سيتي، في صفقة قُدّرت بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك سيمينيو مع بورنموث في الموسم الحالي 2025-2026 في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي سيمنيو

مباشر
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
ليفربول

ليفربول

48

نقلات قصيرة بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الملعب ومحاولات لاختراق الدفاع وتسجيل هدف التقدم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
