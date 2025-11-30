تقارير: مانشستر سيتي يفكر في التعاقد مع سيمنيو

يفكر نادي مانشستر سيتي في التعاقد مع أنطوان سيمينيو، مهاجم نادي بورنموث الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سيمنيو جذب الأنظار خلال الموسم الجاري، بعد تألقه اللافت مع بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة التايمز، فإن مانشستر سيتي من بين عدد من الأندية التي تراقب وضع سيمينيو وقد يشتري جناح بورنموث المثير عندما تفتح نافذة الانتقالات في بداية شهر يناير.

وأوضح التقرير، أن مانشستر سيتي، يفكر في تفعيل الشرط الجزائي في عقد أنطوان سيمينيو والبالغ 65 مليون جنيه إسترليني في يناير.

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع سيمنيو، بسبب إعجاب ريتشارد هيوز المدير الرياضي لنادي ليفربول، بإمكانات اللاعب الغاني.

ويعرف ريتشارد هيوز، سيمينو جيدًا حيث إنه ضمه إلى بورنموث عندما كان مديرًا رياضيًا للنادي قبل موسمين.

وكان الجناح الدولي الغاني قد انتقل إلى صفوف بورنموث في يناير 2023 قادمًا من بريستول سيتي، في صفقة قُدّرت بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك سيمينيو مع بورنموث في الموسم الحالي 2025-2026 في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.