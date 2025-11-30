استعاد فريق مانشستر يونايتد انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد، أمام فريق كريستال بالاس.

وانتصر مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ريمونتادا يونايتد تهزم كريستال بالاس

وبادر كريستال بالاس بالتسجيل في الدقيقة 36 عن طريق جان ماتيتا عن طريق ركلة جزاء أعيدت مرتين بسبب لمس ماتيتا الكرة مرتين قبل تسديد ركلة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل جوشوا زيركزي هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 54، وبعدها بـ9 دقائق فقط، أضاف ماسون ماونت الهدف الثاني للفريق الضيف ليحقق الفوز "بريمونتادا" مثيرة.

وبهذه النتيجة، يصل مانشستر يونايتد للنقطة الـ 21 في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ليقفز 6 مراكز مرة واحدة، بينما بقي فريق كريستال بالاس في المركز السابع برصيد 20 نقطة.

ودخل مانشستر يونايتد هذه المباراة سعيا في تحقيق الفوز بعد الهزيمة التي تلقاها أمام إيفرتون في الجولة الماضية بنتيجة 1-0، وقبلها تعادل مع توتنهام بنتيجة 2-2 وهي نفس النتيجة التي تعادل بها مع مع نوتنجهام فورست.

ليكون هذا الفوز الأول لأبناء روبن أموريم بعد 3 مباريات بواقع 270 دقيقة، كما أنه الفوز الأول في شهر نوفمبر الجاري.

أخر انتصار حققه مانشستر يونايتد كان على برايتون في الجولة التاسعة بنتيجة 4-2.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مساء يوم الخميس المقبل مع وست هام يونايتد، بينما يلعب كريستال بالاس مع بيرنلي يوم الأربعاء في الجولة 14 للدوري الإنجليزي.

لمتابعة ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا