أعرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن سعادته البالغة، بالفوز على كريستال بالاس، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استعاد فريق مانشستر يونايتد انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، أمام فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف وحيد.

أقيمت المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي 2025-2026، على ملعب "سلهرست بارك".

تصريحات روبن أموريم

وقال روبن أموريم خلال تصريحات عبر شبكة "TNT Sports": "أعتقد أننا لعبنا بكثافة أكبر وكنا أفضل في الشوط الثاني".

وبسؤاله عن الكرات الثابتة قال أموريم: "إنها مهمة للغاية في دورينا، لأنه من الصعب مواجهة كل الخصوم. ويمكنك الشعور بتسجيل هدف من رميات التماس والركلات الحرة والركلات الركنية".

وأضاف المدرب البرتغالي: "إذا لم تُحسن استخدام الكرات الثابتة خاصة في اللحظات الحاسمة، فأنت خاسر بالفعل في الدوري الإنجليزي".

وحول إصابة برونو فرنانديز في عضلة الفخذ الخلفية أوضح: "لا، كانت ركلة، كنت أصرخ عليه لأنه يحتاج إلى التحدث مع مقاعد البدلاء، لكنه قال إنها ركلة، لذا كل شيء على ما يرام".

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

ويلعب مانشستر يونايتد مساء يوم الخميس المقبل مع وست هام يونايتد، بينما يلعب كريستال بالاس مع بيرنلي يوم الأربعاء في الجولة 14 للدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة الـ 21 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليقفز 6 مراكز مرة واحدة، بينما بقي كريستال بالاس في المركز السابع برصيد 20 نقطة.