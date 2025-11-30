اهتمت الصحف الرياضية الإنجليزية، اليوم الأحد، باستبعاد اللاعب المصري محمد صلاح من تشكيل نادي ليفربول أمام وست هام يونايتد، متفقة على أن قرار المدرب الهولندي آرني سلوت تسبب في صدمة كبيرة، سواءً بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي أو بين اللاعبين في غرفة الملابس.

ويجلس صلاح على مقاعد ليفربول لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي منذ وصول سلوت، صيف 2024.

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن استبعاد صلاح؟

يعاني صلاح هذا الموسم شأنه شأن زملائه الآخرين في ليفربول، ما يستدل به، الخسارة 9 مرات في آخر 12 مباراة خاضها فريق سلوت في جميع المسابقات الرسمية، ما لا يتناسب تمامًا مع الصفقات الضخمة التي أبرمها في الصيف، خاصة مع وصول إيزاك وفيرتز وكيركيز ومامارداشفيلي.

واكتفى محمد صلاح بإحراز 4 أهداف فقط في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفيما يلي، أبرز ما قالته الصحف الإنجليزية عن جلوس صلاح على دكة ليفربول أمام وست هام..

صحيفة independent.. محاولة جديدة من سلوت

وصفت الصحيفة البريطانية استبعاد صلاح من تشكيل ليفربول الأساسي ضد وست هام يونايتد بـ"القرار الكبير"، موضحة أنه يتسق مع تصريحات سلوت التي أدلى بها قبل انطلاق المباراة المقامة على ملعب لندن الأولمبي.

وأوضحت أن سلوت "يفكر في كل شيء" من أجل إعادة ليفربول إلى وضعه الطبيعي، حتى لو تطلب ذلك استبعاد صلاح.

شبكة سكاي سبورتس.. صدمة في غرفة ملابس ليفربول

بحسب مراسل سكاي سبورتس، سيطرت الصدمة على وجوه اللاعبين في غرفة ملابس ليفربول، بعد علمهم باستبعاد صلاح.

وقال بيتر سميث: "سلوت يطبق النصيحة التي قدمها له كثيرون.. رغم ذلك، ما تزال الدهشة والصدمة تسيطر على الجميع في ليفربول بسبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء بعد بدايته المخيبة للآمال هذا الموسم".

واعتبرت الشبكة أن جلوس صلاح على الدكة هي رسالة بأنه لا يوجد أي لاعب في ليفربول في مأمن من تلقي المصير ذاته.

شبكة espn.. ما سبب جلوس صلاح على دكة ليفربول؟

كتبت الشبكة في مقدمة خبرها: "تم استبعاد صلاح وسط سلسلة من الأداء السيء بالنسبة له وإلى فريقه، حيث لم يتمكن من تسجيل سوى 4 أهداف فقط، وخسر فريقه ست من أصل آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي".

ونقلت الشبكة تصريحات سلوت بشأن صلاح، بقوله: "لدي العديد من اللاعبين المميزين على مقاعد البدلاء، وليس هو فقط.. لم يكن القرار سهلًا، ولكنها ليست المرة الأولى التي لا يبدأ فيها، تمامًا كما فعلت مع إيكيتيكي وإيزاك وفيرتز من قبل".