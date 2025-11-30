المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

0 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 0
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

صدمة في ليفربول.. ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن جلوس صلاح على الدكة أمام وست هام؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:12 م 30/11/2025
صلاح

صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام وست هام

اهتمت الصحف الرياضية الإنجليزية، اليوم الأحد، باستبعاد اللاعب المصري محمد صلاح من تشكيل نادي ليفربول أمام وست هام يونايتد، متفقة على أن قرار المدرب الهولندي آرني سلوت تسبب في صدمة كبيرة، سواءً بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي أو بين اللاعبين في غرفة الملابس.

ويجلس صلاح على مقاعد ليفربول لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي منذ وصول سلوت، صيف 2024.

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن استبعاد صلاح؟

يعاني صلاح هذا الموسم شأنه شأن زملائه الآخرين في ليفربول، ما يستدل به، الخسارة 9 مرات في آخر 12 مباراة خاضها فريق سلوت في جميع المسابقات الرسمية، ما لا يتناسب تمامًا مع الصفقات الضخمة التي أبرمها في الصيف، خاصة مع وصول إيزاك وفيرتز وكيركيز ومامارداشفيلي.

واكتفى محمد صلاح بإحراز 4 أهداف فقط في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفيما يلي، أبرز ما قالته الصحف الإنجليزية عن جلوس صلاح على دكة ليفربول أمام وست هام..

صحيفة independent.. محاولة جديدة من سلوت

وصفت الصحيفة البريطانية استبعاد صلاح من تشكيل ليفربول الأساسي ضد وست هام يونايتد بـ"القرار الكبير"، موضحة أنه يتسق مع تصريحات سلوت التي أدلى بها قبل انطلاق المباراة المقامة على ملعب لندن الأولمبي.

وأوضحت أن سلوت "يفكر في كل شيء" من أجل إعادة ليفربول إلى وضعه الطبيعي، حتى لو تطلب ذلك استبعاد صلاح.

شبكة سكاي سبورتس.. صدمة في غرفة ملابس ليفربول

بحسب مراسل سكاي سبورتس، سيطرت الصدمة على وجوه اللاعبين في غرفة ملابس ليفربول، بعد علمهم باستبعاد صلاح.

وقال بيتر سميث: "سلوت يطبق النصيحة التي قدمها له كثيرون.. رغم ذلك، ما تزال الدهشة والصدمة تسيطر على الجميع في ليفربول بسبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء بعد بدايته المخيبة للآمال هذا الموسم".

واعتبرت الشبكة أن جلوس صلاح على الدكة هي رسالة بأنه لا يوجد أي لاعب في ليفربول في مأمن من تلقي المصير ذاته.

شبكة espn.. ما سبب جلوس صلاح على دكة ليفربول؟

كتبت الشبكة في مقدمة خبرها: "تم استبعاد صلاح وسط سلسلة من الأداء السيء بالنسبة له وإلى فريقه، حيث لم يتمكن من تسجيل سوى 4 أهداف فقط، وخسر فريقه ست من أصل آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي".

ونقلت الشبكة تصريحات سلوت بشأن صلاح، بقوله: "لدي العديد من اللاعبين المميزين على مقاعد البدلاء، وليس هو فقط.. لم يكن القرار سهلًا، ولكنها ليست المرة الأولى التي لا يبدأ فيها، تمامًا كما فعلت مع إيكيتيكي وإيزاك وفيرتز من قبل".

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

0 0
أرسنال

أرسنال

13

انذار لـ كريستيان موسكويرا لاعب أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg