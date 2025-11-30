واصل جان فيليب ماتيتا، التهديف مع كريستال بالاس، تحت قيادة أوليفر جلاسنر، في المباراة التي خسرها فريقه أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، انتهت بخسارة أصحاب الأرض والضيافة (1-2)، لحساب الجولة الـ13 من بريميرليج.

صلاح وهالاند يتفوقان

جان فيليب ماتيتا سجل هدفًا في شباك مانشستر يونايتد، هو لم يكن كافيًا لفريق كريستال بالاس، لكن هدفه أمام اليونايتد منحه رقمًا مميزًا.

حيث إن إحصائية مميزة، تبرز توهج جان فيليب ماتيتا على المستوى التهديفي، خاصة بعد هدفه اليوم في شباك مان يونايتد.

وبعد هدفه في مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، وصل المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا إلى 9 أهداف إلى جانب صناعة هدفين آخرين، في 22 منذ انطلاق الموسم بكل المسابقات.

بينما الإحصائية المميزة بعد هدف جان فيليب ماتيتا ضد مانشستر يونايتد، تُبرز إحرازه 34 هدفًا منذ أول مباراة خاضها كريستال بالاس مع أوليفر جلاسنر، فبراير 2024.

بهذا المعدل التهديفي المميز، ليس فقط سوى محمد صلاح (36) هدفًا ثم إرلينج هالاند بـ 46 هدفًا، الذين يتفوقان على جان فيليب ماتيتا، خلال هذه الفترة الزمنية، تحديدًا خلال منافسات بريميرليج فقط.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في المباراة المقامة الآن ضد وست هام، بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.