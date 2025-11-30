استعاد المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، ذاكرة التسجيل مع ناديه مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة مواجهة كريستال بالاس، التي أقيمت عصر اليوم، على ملعب سيلهرست بارك.

وسجل جوشوا زيركزي هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ ما يقرب من عام، وكذلك الهدف الأول له هذا الموسم في البريميرليج.

وكان آخر أهداف زيركزي مع الشياطين الحمر في الدوري ضد إيفرتون، عندما أحرز ثنائية أمام التوفيز، يوم 1 ديسمبر عام 2024، أي قبل 364 يومًا.

وأحرز المهاجم صاحب الـ 24 عامًا هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك كريستال بالاس، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، من صناعة برونو فيرنانديز.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في الجولة 13 من البريميرليج.