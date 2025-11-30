المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

0 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 0
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

لأول مرة منذ 364 يومًا.. زيركزي يستعيد ذاكرة التسجيل في الدوري الإنجليزي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:17 م 30/11/2025
احتفال جوشوا زيركزي مهاجم مانشستر يونايتد

احتفال جوشوا زيركزي مهاجم مانشستر يونايتد

استعاد المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، ذاكرة التسجيل مع ناديه مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة مواجهة كريستال بالاس، التي أقيمت عصر اليوم، على ملعب سيلهرست بارك.

وسجل جوشوا زيركزي هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ ما يقرب من عام، وكذلك الهدف الأول له هذا الموسم في البريميرليج.

وكان آخر أهداف زيركزي مع الشياطين الحمر في الدوري ضد إيفرتون، عندما أحرز ثنائية أمام التوفيز، يوم 1 ديسمبر عام 2024، أي قبل 364 يومًا.

وأحرز المهاجم صاحب الـ 24 عامًا هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك كريستال بالاس، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، من صناعة برونو فيرنانديز.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في الجولة 13 من البريميرليج.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد زيركزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

0 0
أرسنال

أرسنال

12

هدف ضائع لأرسنال بعد تمريرة بينية واستلام من بوكايو ساكا ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من سانشيز حارس تشيلسي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg