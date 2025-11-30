استقر الجهاز الفني لنادي آرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق أمام تشيلسي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويضرب فريق آرسنال موعدًا مع نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

تشكيل آرسنال أمام تشيلسي

شهد تشكيل آرسنال عدة تعديلات، إذ يغيب ويليام ساليبا عن الفريق بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات، بينما يعود هينكابي بعد مشاركته في ديربي شمال لندن بالجولة الماضية، ليزامل موسكيرا في خط الدفاع.

ويغيب تروسارد عن آرسنال أمام تشيلسي، ويشارك مارتينيلي بدلًا منه في الجبهة اليسرى للفريق، بعد ظهوره المميز في دوري أبطال أوروبا.

واختار الجهاز الفني لنادي آرسنال، أن يدخل مباراته أمام تشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - موسكيرا - هينكابي - كالافيوري.

خط الوسط: إيزي - زوبيميندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميرينو - مارتينيلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أريزابالاجا - لويس سكيلي - وايت - أوديجارد - نورجارد - نوانيري - مادويكي - جيوكيريس - جيسوس.