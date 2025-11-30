المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

0 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 0
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

ساكا يقود الهجوم .. تشكيل آرسنال أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:26 م 30/11/2025
أرتيتا مع نجوم أرسنال

فريق آرسنال

استقر الجهاز الفني لنادي آرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق أمام تشيلسي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويضرب فريق آرسنال موعدًا مع نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

تشكيل آرسنال أمام تشيلسي

شهد تشكيل آرسنال عدة تعديلات، إذ يغيب ويليام ساليبا عن الفريق بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات، بينما يعود هينكابي بعد مشاركته في ديربي شمال لندن بالجولة الماضية، ليزامل موسكيرا في خط الدفاع.

ويغيب تروسارد عن آرسنال أمام تشيلسي، ويشارك مارتينيلي بدلًا منه في الجبهة اليسرى للفريق، بعد ظهوره المميز في دوري أبطال أوروبا.

واختار الجهاز الفني لنادي آرسنال، أن يدخل مباراته أمام تشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - موسكيرا - هينكابي - كالافيوري.

خط الوسط: إيزي - زوبيميندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميرينو - مارتينيلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أريزابالاجا - لويس سكيلي - وايت - أوديجارد - نورجارد - نوانيري - مادويكي - جيوكيريس - جيسوس.

 

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي آرسنال

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

0 0
أرسنال

أرسنال

12

هدف ضائع لأرسنال بعد تمريرة بينية واستلام من بوكايو ساكا ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من سانشيز حارس تشيلسي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
