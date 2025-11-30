يجلس اللاعب الإنجليزي كول بالمر بين بدلاء نادي تشيلسي أمام أرسنال، بعد غياب طويل عن ملاعب كرة القدم.

ويستقبل تشيلسي على أرضه في ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأحد، ضيفه أرسنال، في مباراة تجمع بينهما ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويحمل ديربي لندن خصوصية أكبر هذا المساء، في ظل تقدم أرسنال في سباق الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط فقط عن تشيلسي.

تشكيل تشيلسي ضد أرسنال

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو، ويسلي فوفانا، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا

الوسط: ريس جيمس، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز

الهجوم: بيدرو نيتو، إستيفاو، جواو بيدرو

ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي إلى جانب كول بالمر، كل من: جورجينسين، فرانك أتشيمبونج، توسين أدرابيويو، بينوا بادياشيلي، أندري سانتوس، جيمي جيتينز، أليخاندرو جارناتشو، ليام ديلاب.

وأجرى المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا تغييرًا وحيدًا في تشكيل تشيلسي، مقارنة بالمباراة الماضية التي هزم فيها برشلونة بثلاثية نظيفة، إذ يبدأ جواو بيدرو على حساب أليخاندرو جارناتشو.

ويظهر بالمر لأول مرة على مقاعد بدلاء تشيلسي منذ إصابته ضد مانشستر يونايتد في 20 سبتمبر الماضي.