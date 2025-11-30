المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

0 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 0
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تشكيل تشيلسي.. تغيير وحيد.. وبالمر على مقاعد البدلاء أمام أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:26 م 30/11/2025
بالمر

كول بالمر - لاعب تشيلسي

يجلس اللاعب الإنجليزي كول بالمر بين بدلاء نادي تشيلسي أمام أرسنال، بعد غياب طويل عن ملاعب كرة القدم.

ويستقبل تشيلسي على أرضه في ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأحد، ضيفه أرسنال، في مباراة تجمع بينهما ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويحمل ديربي لندن خصوصية أكبر هذا المساء، في ظل تقدم أرسنال في سباق الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط فقط عن تشيلسي.

تشكيل تشيلسي ضد أرسنال

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو، ويسلي فوفانا، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا

الوسط: ريس جيمس، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز

الهجوم: بيدرو نيتو، إستيفاو، جواو بيدرو

ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي إلى جانب كول بالمر، كل من: جورجينسين، فرانك أتشيمبونج، توسين أدرابيويو، بينوا بادياشيلي، أندري سانتوس، جيمي جيتينز، أليخاندرو جارناتشو، ليام ديلاب.

وأجرى المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا تغييرًا وحيدًا في تشكيل تشيلسي، مقارنة بالمباراة الماضية التي هزم فيها برشلونة بثلاثية نظيفة، إذ يبدأ جواو بيدرو على حساب أليخاندرو جارناتشو.

ويظهر بالمر لأول مرة على مقاعد بدلاء تشيلسي منذ إصابته ضد مانشستر يونايتد في 20 سبتمبر الماضي.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي أرسنال تشيلسي كول بالمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

0 0
أرسنال

أرسنال

13

انذار لـ كريستيان موسكويرا لاعب أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg