مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

0 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 0
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الأول في الدوري الإنجليزي مع الريدز.. إيزاك يسجل هدف تقدم ليفربول ضد وست هام (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:33 م 30/11/2025
احتفال ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول

احتفال ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول

افتتح المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك سجل أهدافه مع نادي ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة شباك فريق وست هام يونايتد، في اللقاء المقام على أرضية ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 13 من البريميرليج.

وسجل إيزاك هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 60، بتسديدة أرضية متقنة بلمسة واحدة، عقب عرضية متقنة من زميله الهولندي كودي جاكبو.

وكان إيزاك قد شارك في 5 مواجهات من قبل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لم يسجل خلالها أي هدف، وصنع هدفًا وحيدًا أمام تشيلسي.

ويعد هذا هو ثاني أهداف إيزاك مع ليفربول بجميع المسابقات، بعدما كان قد سجل هدفًا وحيدًا أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل ألكسندر إيزاك هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منهيًا بذلك أطول فترة صيام له عن التهديف في المسابقة (7 مباريات خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2023).

واحتاج المهاجم السويدي إلى 381 دقيقة، ثم 10 تسديدات مع ليفربول، من أجل هز الشباك في البريميرليج.

وكان ليفربول قد تعاقد مع إيزاك في صفقة قياسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف نيوكاسل يونايتد، لكن الإصابة وعدم الجاهزية أبعدته عن عدة مباريات للريدز خلال الموسم الجاري.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول وست هام إيزاك

