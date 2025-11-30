افتتح المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك سجل أهدافه مع نادي ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة شباك فريق وست هام يونايتد، في اللقاء المقام على أرضية ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 13 من البريميرليج.

وسجل إيزاك هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 60، بتسديدة أرضية متقنة بلمسة واحدة، عقب عرضية متقنة من زميله الهولندي كودي جاكبو.

وكان إيزاك قد شارك في 5 مواجهات من قبل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لم يسجل خلالها أي هدف، وصنع هدفًا وحيدًا أمام تشيلسي.

ويعد هذا هو ثاني أهداف إيزاك مع ليفربول بجميع المسابقات، بعدما كان قد سجل هدفًا وحيدًا أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل ألكسندر إيزاك هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منهيًا بذلك أطول فترة صيام له عن التهديف في المسابقة (7 مباريات خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2023).

واحتاج المهاجم السويدي إلى 381 دقيقة، ثم 10 تسديدات مع ليفربول، من أجل هز الشباك في البريميرليج.

وكان ليفربول قد تعاقد مع إيزاك في صفقة قياسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف نيوكاسل يونايتد، لكن الإصابة وعدم الجاهزية أبعدته عن عدة مباريات للريدز خلال الموسم الجاري.