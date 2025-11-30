ضربت أزمة نادرة خط دفاع نادي أرسنال أمام تشيلسي قبل لقائهما المرتقب ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفًا على تشيلسي، مساء اليوم الأحد، في مباراة تجمع بينهما على ملعب ستامفورد بريدج.

أزمة نادرة في دفاع أرسنال أمام تشيلسي

يغيب كل من الفرنسي ويليام ساليبا والبرازيلي جابرييل عن تشكيل أرسنال ضد تشيلسي بسبب الإصابة،

واختار المدرب الإسباني مايكل أرتيتا الدفع بكل من هينكابي وموسكيرا في تشكيل أرسنال الأساسي ضد تشيلسي معًا لأول مرة منذ وصولهما إلى ملعب الإمارات في الصيف الماضي.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس البريطانية، يغيب ساليبا وجابرييل معًا عن مباراة في الدوري الإنجليزي فقط للمرة الثانية في آخر 4 مواسم، بالتحديد منذ انطلاق موسم 2022-2023.

وكانت المباراة الوحيدة التي خاضها أرسنال دون ساليبا وجابرييل في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2024-2025 أمام ساوثامبتون، عندما انتصر أرتيتا (2-1).

ويحمل ديربي لندن خصوصية أكبر هذا المساء، في ظل تقدم أرسنال في سباق الدوري الإنجليزي بـ6 نقاط فقط عن الجار تشيلسي.