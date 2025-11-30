أنهى نادي ليفربول سلسلة التعثرات التي عانى منها في المباريات الأخيرة، بانتصار ثمين خارج ملعبه أمام مضيفه وست هام يونايتد، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي استضافه استاد لندن الأولمبي، في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك هدف التقدم لصالح ليفربول، في الدقيقة 60، بتسديدة أرضية متقنة، عقب كرة عرضية من كودي جاكبو.

وأحرز إيزاك هدفه الأول بقميص كتيبة الريدز، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، قادمًا من نيوكاسل يونايتد.

وتلقى البرازيلي لوكاس باكيتا البطاقة الحمراء في الدقيقة 84، بعدما حصل على إنذارين في دقيقة واحدة، عقب اعتراضه على قرارات حكم اللقاء، ليكمل وست هام ما تبقى من اللقاء.

وأكد ليفربول انتصاره بإحراز الهدف الثاني، بأقدام كودي جاكبو في الدقيقة 92، من صناعة جو جوميز.

وشهدت المباراة تواجد النجم المصري محمد صلاح، على مقاعد البدلاء، دون أن يشارك، بقرار من المدرب الهولندي أرني سلوت.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها صلاح بديلًا دون المشاركة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، منذ موسم 2019-2020، أمام فريق إيفرتون.

وأوقف ليفربول سلسلة تعثراته، التي امتد لثلاث مباريات على التوالي أمام كلا من: مانشستر سيتي، نوتنجهام فورست وأيندهوفن.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.