المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

0 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 0
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

الدوري الإنجليزي.. برايتون يواصل نتائجه الرائعة بفوز ثمين على نوتنجهام فورست

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:11 م 30/11/2025
برايتون ضد نوتنجهام فورست

برايتون ضد نوتنجهام فورست

حقق فريق برايتون فوزًا مثيرًا، على نظيره نوتنجهام فورست، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون حل ضيفًا ثقيلاً على نوتنجهام فورست، مساء اليوم الأحد، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، على أرضية ملعب "سيتي جراوند".

برايتون ينتصر على نوتنجهام فورست

ضم تشكيل برايتون كلاً من: "فيربروجن، ماتس ويفر، فان هيك، لويس دانك، كادويجلو، باليبا، ياسين عياري، روتر، مينته، ويلبيك، جوميس".

فيما ضم تشكيل نوتنجهام: "سيلس، ويليامز، موريلو، ميلينكوفيتش، سانجاري، دومينوجينز، أندرسون، جيبس وايت، سافونا، ندوي، إيجور جيسوس".

سجل البلجيكي ماكسيم دي كوبير هدف التقدم لصالح برايتون أمام نوتنجهام فورست، خلال الدقيقة 1+45 من عمر المباراة.

واستطاع المهاجم اليونايي ستيفانوس تيمس إحراز ثاني أهداف طيور النورس في شباك نوتنجهام، خلال الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

ورفع برايتون رصيده بهذا الفوز إلى 22 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بواقع 6 انتصارات و4 تعادلات، مع تلقي 3 هزائم.

بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 12 نقطة في المركز السادس عشر، بعد تحقيق 3 انتصارات والتعادل في 3 مباريات، مع الخسارة في 7 آخرين.

مباراة برايتون القادمة
الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست برايتون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

0 0
أرسنال

أرسنال

13

انذار لـ كريستيان موسكويرا لاعب أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg