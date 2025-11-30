حقق فريق برايتون فوزًا مثيرًا، على نظيره نوتنجهام فورست، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون حل ضيفًا ثقيلاً على نوتنجهام فورست، مساء اليوم الأحد، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، على أرضية ملعب "سيتي جراوند".

برايتون ينتصر على نوتنجهام فورست

ضم تشكيل برايتون كلاً من: "فيربروجن، ماتس ويفر، فان هيك، لويس دانك، كادويجلو، باليبا، ياسين عياري، روتر، مينته، ويلبيك، جوميس".

فيما ضم تشكيل نوتنجهام: "سيلس، ويليامز، موريلو، ميلينكوفيتش، سانجاري، دومينوجينز، أندرسون، جيبس وايت، سافونا، ندوي، إيجور جيسوس".

سجل البلجيكي ماكسيم دي كوبير هدف التقدم لصالح برايتون أمام نوتنجهام فورست، خلال الدقيقة 1+45 من عمر المباراة.

واستطاع المهاجم اليونايي ستيفانوس تيمس إحراز ثاني أهداف طيور النورس في شباك نوتنجهام، خلال الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

ورفع برايتون رصيده بهذا الفوز إلى 22 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بواقع 6 انتصارات و4 تعادلات، مع تلقي 3 هزائم.

بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 12 نقطة في المركز السادس عشر، بعد تحقيق 3 انتصارات والتعادل في 3 مباريات، مع الخسارة في 7 آخرين.