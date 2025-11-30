المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

0 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 0
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يقتحم المربع الذهبي بفوزٍ صعب على وولفرهامبتون

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:18 م 30/11/2025
أستون فيلا ضد وولفرهامبتون

أستون فيلا ضد برايتون

نجح فريق أستون فيلا، في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب وولفرهامبتون، اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

احتضن ملعب "فيلا بارك" منافسات لقاء أستون فيلا ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا يتغلب على وولفرهامبتون

ضم تشكيل أستون فيلا الرسمي: "مارتينيز، ماتي كاش، إيزري كونسا، باو توريس، لوكاس دين، يوري تيليمانس، كمارا، ماكجين، بوينديا، مورجان روجرز، مالين".

نجح اللاعب أبو بكر كامارا في تسجيل هدف الفوز لصالح الفيلانز أمام فريق "الذئاب"، خلال الدقيقة 67 من عمر المباراة.

هدف كامارا جاء من تسديدة صاروخية، حيث استقبل تمريرة حريرية على حدود منطقة جزاء وولفرهامبتون، ليرسلها بقوة إلى شباك المنافس.

رفع أستون فيلا رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من 13 جولة، بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات مع تلقى 3 هزائم.

بينما تجمد وولفرهامبتون عند نقطتين فقط، في المركز العشرون والأخير بعد خوض 13 مباراة، حيث تعادل مرتين وتلقى الهزيمة خلال 11 مباراة.

مباراة أستون فيلا القادمة
الدوري الإنجليزي أستون فيلا وولفرهامبتون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

0 0
أرسنال

أرسنال

13

انذار لـ كريستيان موسكويرا لاعب أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg