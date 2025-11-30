نجح فريق أستون فيلا، في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب وولفرهامبتون، اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

احتضن ملعب "فيلا بارك" منافسات لقاء أستون فيلا ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا يتغلب على وولفرهامبتون

ضم تشكيل أستون فيلا الرسمي: "مارتينيز، ماتي كاش، إيزري كونسا، باو توريس، لوكاس دين، يوري تيليمانس، كمارا، ماكجين، بوينديا، مورجان روجرز، مالين".

نجح اللاعب أبو بكر كامارا في تسجيل هدف الفوز لصالح الفيلانز أمام فريق "الذئاب"، خلال الدقيقة 67 من عمر المباراة.

هدف كامارا جاء من تسديدة صاروخية، حيث استقبل تمريرة حريرية على حدود منطقة جزاء وولفرهامبتون، ليرسلها بقوة إلى شباك المنافس.

رفع أستون فيلا رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من 13 جولة، بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات مع تلقى 3 هزائم.

بينما تجمد وولفرهامبتون عند نقطتين فقط، في المركز العشرون والأخير بعد خوض 13 مباراة، حيث تعادل مرتين وتلقى الهزيمة خلال 11 مباراة.