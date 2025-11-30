جلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام وست هام يونايتد حتى نهاية المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، رغم أنه لا يعاني من أي إصابات.

ونجح ليفربول في تصحيح أوضاعه أمام وست هام، بالفوز (2-0) بفضل ثنائية ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو على الترتيب.

كم مباراة شاهدها صلاح من مقاعد ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

ظهر صلاح بين بدلاء ليفربول في مباراة بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ وصول المدرب الهولندي آرني سلوت في صيف 2024.

ولم يعتد صلاح الجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال فترته مع المدرب الألماني يورجن كلوب بين 2017 و2024، دون أن يشارك، إذ حدث ذلك في 3 مناسبات فقط، جميعها لأسباب غير فنية.

وفيما يلي، المباريات التي جلس فيها صلاح على دكة ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي حتى نهاية الدقائق الـ90 دون أن يشارك..

- ضد كريستال بالاس في 23 نوفمبر 2019

ظل صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة الفوز (2-1) على كريستال بالاس، فيما برر كلوب ذلك بأن اللاعب لم يستطع التدرب لمدة 9 أيام، كما شارك في حصة تدريبية واحدة فقط، لذا لم يكن جاهزًا 100%.

وكان صلاح غاب آنذاك عن معسكر منتخب مصر بسبب إصابة في الكاحل.

- ضد إيفرتون في 4 ديسمبر 2019

استمرت معاناة صلاح في الفترة ذاتها، ليبقيه كلوب على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة الفوز (5-2) على إيفرتون.

وأكد كلوب أنه اختار عدم إشراك صلاح من أجل منحه الراحة لمزيد من التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

- ضد إيفرتون في 21 يونيو 2020

كانت مباراة إيفرتون التي انتهت بالتعادل (0-0) الأولى بعد عودة منافسات الدوري الإنجليزي إثر توقفه لمدة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدرب ليفربول أنه استفسر من لاعبيه بشأن جاهزيتهم البدنية، خاصة أن صلاح لم يتدرب خلال الأسبوع الذي سبق ديربي الميرسيسايد، لذا فضل عدم المجازفة به أمام إيفرتون.