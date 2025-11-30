المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

0 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 0
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

دون أن يشارك.. كم مباراة شاهدها صلاح من مقاعد بدلاء ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:33 م 30/11/2025
صلاح

محمد صلاح من مباراة وست هام وليفربول

جلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام وست هام يونايتد حتى نهاية المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، رغم أنه لا يعاني من أي إصابات.

ونجح ليفربول في تصحيح أوضاعه أمام وست هام، بالفوز (2-0) بفضل ثنائية ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو على الترتيب.

كم مباراة شاهدها صلاح من مقاعد ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

ظهر صلاح بين بدلاء ليفربول في مباراة بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ وصول المدرب الهولندي آرني سلوت في صيف 2024.

ولم يعتد صلاح الجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال فترته مع المدرب الألماني يورجن كلوب بين 2017 و2024، دون أن يشارك، إذ حدث ذلك في 3 مناسبات فقط، جميعها لأسباب غير فنية.

وفيما يلي، المباريات التي جلس فيها صلاح على دكة ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي حتى نهاية الدقائق الـ90 دون أن يشارك..

- ضد كريستال بالاس في 23 نوفمبر 2019

ظل صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة الفوز (2-1) على كريستال بالاس، فيما برر كلوب ذلك بأن اللاعب لم يستطع التدرب لمدة 9 أيام، كما شارك في حصة تدريبية واحدة فقط، لذا لم يكن جاهزًا 100%.

وكان صلاح غاب آنذاك عن معسكر منتخب مصر بسبب إصابة في الكاحل.

- ضد إيفرتون في 4 ديسمبر 2019

استمرت معاناة صلاح في الفترة ذاتها، ليبقيه كلوب على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة الفوز (5-2) على إيفرتون.

وأكد كلوب أنه اختار عدم إشراك صلاح من أجل منحه الراحة لمزيد من التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

- ضد إيفرتون في 21 يونيو 2020

كانت مباراة إيفرتون التي انتهت بالتعادل (0-0) الأولى بعد عودة منافسات الدوري الإنجليزي إثر توقفه لمدة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدرب ليفربول أنه استفسر من لاعبيه بشأن جاهزيتهم البدنية، خاصة أن صلاح لم يتدرب خلال الأسبوع الذي سبق ديربي الميرسيسايد، لذا فضل عدم المجازفة به أمام إيفرتون.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

0 0
أرسنال

أرسنال

13

انذار لـ كريستيان موسكويرا لاعب أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg