الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 1
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

"مررت بوقتٍ صعب".. أول تعليق من إيزاك بعد إحراز هدفه الأول مع ليفربول

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:43 م 30/11/2025
ألكسندر إيزاك

ألكسندر إيزاك

أعرب النجم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم فريق ليفربول، عن سعادته البالغة بأول أهدافه رفقة الريدز، اليوم الأحد، في شباك وست هام يونايتد.

وانتصر ليفربول على مضيفه وست هام يونايتد، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب "لندن الأولمبي".

وسجل إيزاك هدفه الأول رفقة ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما لعب 5 مباريات، بينما شارك في 4 مباريات بدوري الأبطال، دون أن يهز الشباك.

تصريحات إيزاك بعد مباراة ليفربول ووست هام

وقال إيزاك: "كنا نعلم أن العودة إلى طريق الانتصارات ستكون صعبة بعد مستوياتنا مؤخرًا. سعيد لأننا فزنا وسعيد أيضًا بتسجيلي الهدف الأول".

وأضاف خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة: "عندما تمر بوقت صعب كفريق، الأمر يتعلق بالقتال. والرفاق قاموا بعمل رائع على أرض الملعب".

وبسؤاله عن تسجيل الهدف الأول في الدوري الإنجليزي قال: "أنا مدرك أن الأمر استغرق وقتًا طويلًا وقد كنت أحاول العودة إلى أفضل مستوياتي".

وواصل المهاجم السويدي: "ما زلت في الطريق، لكنني سعيد جدًا بتسجيل هذا الهدف. أفضل شعور اليوم هو أننا فزنا بالمباراة".

وتابع: "هذه هي أفضل طريقة لبث الروح الإيجابية في المجموعة، لكن بالطبع أنا مهاجم، لذا فإن تسجيل الأهداف سيساعدني دائمًا".

وشدد اللاعب على ضرورة أن يبقى الفريق الأحمر "متواضعًا" أمام الخصوم، موضحًا: "فوز واحد لا يعني أننا عُدنا، يجب أن نُواصل العمل من بعد هذا الفوز".

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول وست هام يونايتد ألكسندر إيزاك

