أكد نونو سانتو المدير الفني لنادي وست هام يونايتد، أن فريقه افتقد للمسة الأخيرة أمام ليفربول، مشيرًا إلى أنه سيتحدث مع البرازيلي لوكاس باكيتا لمعرفة سر اعتراضاته على حكم اللقاء، الذي أدى لحصوله على البطاقة الحمراء.

وقال نونو سانتو في تصريحات نشرتها صحيفة التيليجراف: "إنه يوم مخيب للآمال، شعرنا أننا في قلب المباراة، وكنا نسيطر عليها، لكن قلة التركيز كلفتنا الكثير".

وتابع: "لقد قاتلنا ضد فريق جيد، لم تكن التمريرة الأخيرة، والعرضية الأخيرة موجودة، سيطرنا على المساحات في الثلث الأخير من الملعب، لكن القرار لم يكن دقيقًا كما كنا نتمنى".

وأكمل: "لم نؤدِ كما ينبغي، لكن سنعود بقوة، أظهر اللاعبون بعض الشجاعة، كانت الروح والرغبة موجودتين في يوم حزين للغاية بالنسبة لنا كنادي، أثر رحيل بيلي بوندز على الجميع، لذلك دعونا نواصل".

وعن طرد لوكاس باكيتا، علق مدرب وست هام قائلًا: "لن أُعلق كثيرًا، أولًا سأتحدث مع لوكاس، لأفهم إحباطاته وسلوكه".

وأتم: "نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين، وسنحتاجهم حتى نهاية الموسم، جميع اللاعبين الغائبين سنفتقدهم".