مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 1
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

نونو سانتو: قلة التركيز كلفتنا الكثير أمام ليفربول.. وسأتحدث مع باكيتا لفهم سلوكه

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:55 م 30/11/2025
نونو سانتو مدرب وست هام

نونو سانتو مدرب وست هام

أكد نونو سانتو المدير الفني لنادي وست هام يونايتد، أن فريقه افتقد للمسة الأخيرة أمام ليفربول، مشيرًا إلى أنه سيتحدث مع البرازيلي لوكاس باكيتا لمعرفة سر اعتراضاته على حكم اللقاء، الذي أدى لحصوله على البطاقة الحمراء.

وقال نونو سانتو في تصريحات نشرتها صحيفة التيليجراف: "إنه يوم مخيب للآمال، شعرنا أننا في قلب المباراة، وكنا نسيطر عليها، لكن قلة التركيز كلفتنا الكثير".

وتابع: "لقد قاتلنا ضد فريق جيد، لم تكن التمريرة الأخيرة، والعرضية الأخيرة موجودة، سيطرنا على المساحات في الثلث الأخير من الملعب، لكن القرار لم يكن دقيقًا كما كنا نتمنى".

وأكمل: "لم نؤدِ كما ينبغي، لكن سنعود بقوة، أظهر اللاعبون بعض الشجاعة، كانت الروح والرغبة موجودتين في يوم حزين للغاية بالنسبة لنا كنادي، أثر رحيل بيلي بوندز على الجميع، لذلك دعونا نواصل".

وعن طرد لوكاس باكيتا، علق مدرب وست هام قائلًا: "لن أُعلق كثيرًا، أولًا سأتحدث مع لوكاس، لأفهم إحباطاته وسلوكه".

وأتم: "نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين، وسنحتاجهم حتى نهاية الموسم، جميع اللاعبين الغائبين سنفتقدهم".

مباراة وست هام يونايتد القادمة
وست هام باكيتا نونو سانتو

