سلوت: صلاح سيبقى لاعبا مهما بالنسبة إلى ليفربول

تحدث المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، بشأن قرار إبقاء اللاعب المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام وست هام يونايتد.

وظل صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول حتى نهاية الدقائق الـ90 أمام وست هام في مباراة تفوق خلالها فريق سلوت (2-0) ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تصريحات سلوت بعد فوز ليفربول على وست هام

وقال سلوت في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "ليفربول سيلعب الكثير من المباريات في الفترة المقبلة.. سنخوض 4 مباريات في 10 أيام".

وأضاف: "صلاح كان مهمًا جدًا بالنسبة إلى ليفربول، وسيبقى مهمًا للغاية، لذا دعونا نرى ما سيحدث الأربعاء أمام سندرلاند".

وأكمل مدرب ليفربول: "أشعر بالارتياح بعد الفوز على وست هام يونايتد بعد الخسارة مرات عديدة".

ثم زاد: "لم نمنح وست هام أي فرص تقريبًا، وكنا قادرين على خلق الفرص كما نفعل دائمًا".

وواصل تصريحاته: "اللحظة الوحيدة التي شعرت فيها بأن ليفربول يمر بوقت سيء كان عندما أصبحنا نلعب ضد 10 لاعبين -بعد طرد باكيتا- لأنهم كانوا يرمون أنفسهم أمام الكرات العرضية".

قبل أن يختتم: "إيزاك كان قريبًا من تسجيل هدفه الأول مع ليفربول في الدوري الإنجليزي أكثر من مرة.. استبدلته لأنه بدا مرهقًا، وأعتقد أن الهدف كان مهمًا بالنسبة له".