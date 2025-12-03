أشعل فريق ليفربول المنافسة على المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب الفوز على مضيفه وست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد.

وانتصر رجال المدرب الهولندي آرني سلوت، على فريق المطارق اللندنية، بهدفين دون رد، في الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي، على ملعب "لندن الأولمبي".

وأحرز النجم السويدي ألكسندر إيزاك هدف ليفربول الأول، في الدقيقة الـ 60 أمام وست هام، الذي تعرض لاعبه لوكاس باكيتا للطرد خلال الدقيقة 84.

وتكفل الجناح الهولندي كودي جاكبو بإحراز الهدف الثاني لكتيبة الريدز، في الدقيقة الـ 90+2، ليؤمن فوز فريقه على وست هام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز الـ17.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

1- آرسنال 29 نقطة - 12 جولة.

2- مانشستر سيتي 25 نقطة - 13 جولة.

3- أستون فيلا 24 نقطة - 13 جولة.

4- تشيلسي 23 نقطة - 12 جولة.

5- برايتون 22 نقطة - 13 جولة.

6- سندرلاند 22 نقطة - 13 جولة.

7- مانشستر يونايتد 21 نقطة - 13 جولة.

8- ليفربول 21 نقطة - 13 جولة.

9- كريستال بالاس 20 نقطة - 13 جولة.

10- برينتفورد 19 نقطة - 13 جولة.

