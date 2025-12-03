المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 1
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:11 م 30/11/2025
ليفربول

ليفربول

أشعل فريق ليفربول المنافسة على المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب الفوز على مضيفه وست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد.

وانتصر رجال المدرب الهولندي آرني سلوت، على فريق المطارق اللندنية، بهدفين دون رد، في الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي، على ملعب "لندن الأولمبي".

وأحرز النجم السويدي ألكسندر إيزاك هدف ليفربول الأول، في الدقيقة الـ 60 أمام وست هام، الذي تعرض لاعبه لوكاس باكيتا للطرد خلال الدقيقة 84.

وتكفل الجناح الهولندي كودي جاكبو بإحراز الهدف الثاني لكتيبة الريدز، في الدقيقة الـ 90+2، ليؤمن فوز فريقه على وست هام.

طالع نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي من هنا

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز الـ17.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

1- آرسنال 29 نقطة - 12 جولة.

2- مانشستر سيتي 25 نقطة - 13 جولة.

3- أستون فيلا 24 نقطة - 13 جولة.

4- تشيلسي 23 نقطة - 12 جولة.

5- برايتون 22 نقطة - 13 جولة.

6- سندرلاند 22 نقطة - 13 جولة.

7- مانشستر يونايتد 21 نقطة - 13 جولة.

8- ليفربول 21 نقطة - 13 جولة.

9- كريستال بالاس 20 نقطة - 13 جولة.

10- برينتفورد 19 نقطة - 13 جولة.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول وست هام

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

1 1
أرسنال

أرسنال

80

نسبة الاستحواذ: أرسنال 60% - تشيلسي 40%

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
