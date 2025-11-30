وضع مويسيس كايسيدو، لاعب نادي تشيلسي، فريقه في ورطة أمام آرسنال خلال المباراة التي تجري ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق تشيلسي نظيره آرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مباريات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب ستامفورد بريدج معقل "البلوز".

تشيلسي يعاني

تدخل مويسيس كايسيدو، لاعب تشيلسي، على الإسباني ميكل ميرينو، بشكل قوي ليسقط مهاجم آرسنال على أرضية الميدان، في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

واتجه أنتوني تايلور، حكم المباراة، إلى تقنية الفيديو لمراجعة الخطأ، ليعود حاملًا في يده البطاقة الحمراء بعدما تيقن من وجود مخالفة على مويسيس كايسيدو ضد ميرينو.

وشارك كايسيدو رفقة تشيلسي خلال 17 مباراة في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وذلك بواقع 1351 دقيقة ونجح في تسجيل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وتقلى 4 بطاقات صفراء.

وتعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها كايسيدو، هي الأولى تاريخيًا للاعب الإكوادوري منذ انتقاله إلى تشيلسي قادمًا من برايتون مطلع موسم 2023/2024.