هدد كلوب أمام الإعلام.. ماذا فعل صلاح بعد جلوسه الأخير على دكة ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:19 م 30/11/2025
صلاح وست هام

صلاح وكلوب - من مباراة سابقة بين ليفربول ووست هام

أعادت واقعة جلوس اللاعب المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام وست هام يونايتد، اليوم الأحد، الذاكرة إلى ما قام به اللاعب ذاته بعد الظهور الأخير على الدكة في منافسات الدوري الإنجليزي أمام الخصم نفسه، حيث استشاط آنذاك غاضبًا في وجه المدرب الألماني يورجن كلوب، مهددًا بـ"إشعال النيران" على حد قوله.

وحقق ليفربول الفوز (2-0) على وست هام في مباراة جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

صلاح على دكة ليفربول

اختار المدرب الهولندي آرني سلوت إبقاء صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول حتى نهاية الدقائق الـ90 أمام وست هام يونايتد، رغم أنه لا يعاني من أي إصابات، مفسرًا ذلك بضغط المباريات، إذ يخوض 4 مباريات خلال 10 أيام.

ووصف سلوت قرار استبعاد صلاح من تشكيل ليفربول الأساسي ضد وست هام بـ"القرار غير السهل".

ويعاني صلاح هذا الموسم تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، مكتفيًا بإحراز 4 أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي، كما امتدت المعاناة إلى الفريق نفسه الذي خسر 9 من آخر 13 مباراة في جميع المسابقات الرسمية.

اشتبك مع كلوب.. ذكرى الظهور الأخير لصلاح بين بدلاء ليفربول

ظل صلاح على دكة ليفربول في مباراة بالدوري الإنجليزي دون أن يشارك 4 مرات فقط منذ وصوله في صيف 2017. (طالع التفاصيل من هنا)

وعلى مستوى المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول ثم حصل على فرصة المشاركة لبضعة دقائق، كان لقاء وست هام يونايتد في موسم 2023-2024 المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك.

وشارك صلاح آنذاك لمدة 11 دقيقة فقط في مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، لكن ذلك لم يمر مرور الكرام.

وبدا صلاح مستاءً من قرار المدرب الألماني يورجن كلوب، كما دخل في مشادة كلامية معه، استدعت تدخل بعض اللاعبين، ليضطر جو جوميز وداروين نونيز إلى إبعادهما عن بعضهما البعض حتى لا يتطور الاشتباك بينهما.

وفي الممر المؤدي إلى غرف الملابس، هدد صلاح، كلوب، بقوله: "إذا تحدثت سأشعل النيران".

وانتهت أزمة صلاح مع يورجن كلوب سريعًا، إذ شارك أساسيًا في المباراة التالية ضد توتنهام هوتسبير، كما سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز (4-2) على ملعب أنفيلد، وسط تحية خاصة من جماهير ليفربول.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

