يستمر البرتغالي برونو فيرنانديز، في قيادة مانشستر يونايتد لتحقيق الانتصارات ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ساهم في فوزه فريقه ضد كريستال بالاس.

مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، انتهت بخسارة أصحاب الأرض والضيافة (1-2)، لحساب الجولة الـ13 من بريميرليج.

تألق برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز كان في الموعد بعدما تأخر اليونايتد أمام كريستال بالاس، بعد 34 دقيقة، بالهدف الذي سجله جان فيليب ماتيتا، بعدما صنع هدفي فوز مانشستر يونايتد.

حيث إن البرتغالي لم يحتاج سوى 9 دقائق كي يصنع هدفين، يمنحان مانشستر يونايتد التقدم وبل الفوز على حساب كريستال بالاس.

وجاءت مساهمة برونو فيرنانديز الأولى، إلى جوشوا زيركيزي الذي سجل في الدقيقة 54، بينما التمريرة الحاسمة الأخرى التي تقدم بها اليونايتد، كانت بالدقيقة 63 عن طريق ماسون ماونت.

ووصل برونو فرنانديز إلى 56 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي، ليتخطى بول سكولز، الذي يملك 55 صناعة.

بينما لا يزال صانع الألعاب البرتغالي، أمام ثلاثي تاريخي مع مانشستر يونايتد يتفوقون عليه في التمريرات الحاسمة، وهم: رايان جيجز (162)، واين روني (93) ثم ديفيد بيكهام (80).