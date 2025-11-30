لم ينتظر نادي آرسنال كثيرًا قبل أن يُعيد النتيجة إلى التعادل في ديربي لندن، ليزيد إثارة قمة الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة تشيلسي ضد آرسنال، أصبح يحكمها الآن التعادل الإيجابي (1-1)، والمقامة على ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

هدف ميرينو

آرسنال كان يتأخر بهدف دون رد أمام مضيفه تشيلسي، الذي يلعب بـ10 لاعبين، منذ الدقيقة 38، بعد طرد مويسيس كايسيدو.

لكن مباراة تشيلسي ضد آرسنال عادت إلى نقطة الصفر مرة أخرى، في الدقيقة 59، بعد هدف ميكيل ميرينو، الذي جاء بعد عرضية مميزة من بوكايو ساكا.

وتمكن المهاجم الإسباني من تسجيل هدفه الرابع مع نادي أرسنال خلال الموسم الحالي في كل البطولات، والثاني في الدوري الانجليزي الممتاز.

ورفع ميكيل ميرينو رصيده إلى 6 مساهمات تهديفية مع الجانرز، بعد هدفه الذي عدل نتيجة مباراة تشيلسي ضد آرسنال.

وحال انتهت تشيلسي ضد آرسنال بهذه النتيجة، سيظل الجانرز على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط، عن أقرب منافسيه مان سيتي، بينما يصل البلوز إلى 24 نقطة.