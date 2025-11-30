يواصل تشيلسي وأرسنال على حد سواء استخدام سلاح الركلات الركنية في تسجيل الأهداف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويلتقي تشيلسي وأرسنال هذا المساء في مباراة جارية بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تشيلسي وأرسنال في ديربي الركلات الركنية

استطاع تشيلسي أن يتقدم على أرسنال مع بداية الشوط الثاني بفضل رأسية تريفوه تشالوباه في الدقيقة 48.

وسجل تشالوباه هدف تشيلسي الأول في مرمى أرسنال من ركلة ركنية، إذ استغل عرضية رائعة من ريس جيمس.

وأصبح تشيلسي ثاني أكثر فريق يسجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من ركلات ركنية بعد أرسنال.

ويملك الفريقان 15 هدفًا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم من ركلات ركنية، بواقع 8 لفريق أرتيتا و7 لرفاق ماريسكا.

ويبقى الصراع قائمًا بين الفريقين أيضًا على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر أرسنال بفارق 6 نقاط عن تشيلسي.