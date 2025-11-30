المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 1
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الأفضل هذا الموسم.. تشيلسي يلاحق أرسنال في ديربي الركلات الركنية

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:10 م 30/11/2025
تشيلسي وأرسنال

لحظة هدف تشيلسي في أرسنال

يواصل تشيلسي وأرسنال على حد سواء استخدام سلاح الركلات الركنية في تسجيل الأهداف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويلتقي تشيلسي وأرسنال هذا المساء في مباراة جارية بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تشيلسي وأرسنال في ديربي الركلات الركنية

استطاع تشيلسي أن يتقدم على أرسنال مع بداية الشوط الثاني بفضل رأسية تريفوه تشالوباه في الدقيقة 48.

وسجل تشالوباه هدف تشيلسي الأول في مرمى أرسنال من ركلة ركنية، إذ استغل عرضية رائعة من ريس جيمس.

وأصبح تشيلسي ثاني أكثر فريق يسجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من ركلات ركنية بعد أرسنال.

ويملك الفريقان 15 هدفًا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم من ركلات ركنية، بواقع 8 لفريق أرتيتا و7 لرفاق ماريسكا.

ويبقى الصراع قائمًا بين الفريقين أيضًا على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر أرسنال بفارق 6 نقاط عن تشيلسي.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي أرسنال تشيلسي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

