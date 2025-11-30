عاد اللاعب بوكايو ساكا إلى هوايته المفضلة مع نادي أرسنال أخيرًا، اليوم الأحد، بعد غياب استمر 365 يومًا.

ويشارك ساكا هذا المساء أساسيًا في مباراة أرسنال الجارية ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ساكا يعود إلى هوايته المفضلة مع أرسنال

تأخر أرسنال أمام تشيلسي بهدف من توقيع تريفوه تشالوباه في الدقيقة 48.

واحتاج أرسنال 11 دقيقة فقط من أجل إدراك التعادل ضد تشيلسي بفضل هدف ميكيل ميرينو الذي سجله من ضربة رأسية، إثر صناعة بوكايو ساكا.

وصنع ساكا أول أهدافه مع أرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح ساكا في صناعة هدف مع أرسنال بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 365 يومًا، أي قبل عام كامل، كان ذلك خلال مباراة الديربي ضد وست هام.

ويملك ساكا 46 تمريرة حاسمة بقميص أرسنال في مسيرته بالدوري الإنجليزي.