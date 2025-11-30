المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 365 يوما.. ساكا يعود أخيرا إلى هوايته المفضلة مع أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:22 م 30/11/2025
ساكا

بوكايو ساكا من لقاء تشيلسي وأرسنال

عاد اللاعب بوكايو ساكا إلى هوايته المفضلة مع نادي أرسنال أخيرًا، اليوم الأحد، بعد غياب استمر 365 يومًا.

ويشارك ساكا هذا المساء أساسيًا في مباراة أرسنال الجارية ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ساكا يعود إلى هوايته المفضلة مع أرسنال

تأخر أرسنال أمام تشيلسي بهدف من توقيع تريفوه تشالوباه في الدقيقة 48.

واحتاج أرسنال 11 دقيقة فقط من أجل إدراك التعادل ضد تشيلسي بفضل هدف ميكيل ميرينو الذي سجله من ضربة رأسية، إثر صناعة بوكايو ساكا.

وصنع ساكا أول أهدافه مع أرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح ساكا في صناعة هدف مع أرسنال بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 365 يومًا، أي قبل عام كامل، كان ذلك خلال مباراة الديربي ضد وست هام.

ويملك ساكا 46 تمريرة حاسمة بقميص أرسنال في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

ما قبل المباراة
روما

روما

- -
نابولي

نابولي

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
جيرونا

جيرونا

- -
ريال مدريد

ريال مدريد

3

ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل الارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة الذي فاز في وقت سابق على ديبورتيفو ألافيس.

تفاصيل المباراة
