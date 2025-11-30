المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لندن بلا ابتسامة.. التعادل يخمد حرارة ديربي تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:28 م 30/11/2025
تشيلسي

مباراة تشيلسي أمام آرسنال

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين تشيلسي وآرسنال، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأقيم اللقاء على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وانتهت مباراة تشيلسي أمام آرسنال بالتعادل (1-1)، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي وآرسنال

دخل نادي تشيلسي المباراة أمام آرسنال، بالتشكيل التالي: روبرت سانشيز - مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفوه تشالوباه - مارك كوكوريلا - ريس جيمس - مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - بيدرو نيتو - إستيفاو - جواو بيدرو.

وبدأ آرسنال المباراة أمام تشيلسي، بالتشكيل التالي: ديفيد رايا - تيمبر - موسكيرا - هينكابي - كالافيوري - إيزي - زوبيميندي - ديكلان رايس - بوكايو ساكا - ميرينو - مارتينيلي.

التعادل يحسم الديربي

بدأت القمة سريعًا بين تشيلسي وآرسنال، إذ ظهرت محاولات الفريقين للتسجيل مبكرًا، وكان ذلك من خلال فرصة آرسنال للتسجيل بالدقيقة 12 حين أطلق ساكا تسديدة تصدى لها حارس البلوز.

ظلت المحاولات قائمة من جانب الفريقين، وعادت الخطورة في الدقيقة 32 حين اقترب أصحاب الأرض من التسجيل عن طريق إنزو فرنانديز، الذي أطلق تسديدة أبعدها ديفيد رايا عن مرماه.

وشهدت الدقيقة 38 تدخلًا قويًا من جانب مويسيس كايسيدو، لاعب تشيلسي، على الإسباني ميكل ميرينو، بشكل قوي ليسقط مهاجم آرسنال على أرضية الميدان، في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

واتجه أنتوني تايلور، حكم المباراة، إلى تقنية الفيديو لمراجعة الخطأ، ليعود حاملًا في يده البطاقة الحمراء بعدما تيقن من وجود مخالفة على مويسيس كايسيدو ضد ميرينو.

ظل التعادل السلبي قائمًا رغم محاولات آرسنال وتشيلسي للتسجيل في الشوط الأول، ليشهد النصف الثاني من المواجهة الإثارة بعينها.

ونجح تريفوه تشالوباه، لاعب تشيلسي، في التسجيل بالدقيقة 49 واضعًا أصحاب الأرض في المقدمة.

وجاء هدف تشيلسي بعد عرضية متقنة من ركنية نفذها ريس جيمس، ارتقى تشالوبا موجهًا رأسية قوية لتتهادى الكرة إلى داخل شباك آرسنال.

عادل آرسنال سريعًا في المباراة، إذ نجح ميكل ميرينو في تعديل النتيجة بالدقيقة 59 من زمن المباراة.

وأحرز آرسنال هدفه بعد كرة عرضية ميمزة من جانب ساكا، وجهها ميكل ميرينو برأسية من داخل منطقة الجزاء لتهتز شباك تشيلسي.

وكاد أن يتعرض جيوكيريس، لاعب آرسنال للطرد في الدقيقة 86 بعد تدخل قوي على حارس تشيلسي، أثناء متابعة مهاجم الجانرز لتسديدة ميرينو.

استمرت المحاولات قائمة حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنًا نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ووصل آرسنال للنقطة 30 متربعًا على قمة جدول الدوري الإنجليزي، بينما وصل تشيلسي للمركز الثالث، بعد أن حصد 24 نقطة.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي آرسنال

