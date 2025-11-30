المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

صراع الصدارة يشتعل.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ديربي لندن

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:41 م 30/11/2025
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، عقب تعادل آرسنال مع غريمه التقليدي تشيلسي.

وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) على ديربي لندن، بين تشيلسي وآرسنال، في قمة الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي، هلى ملعب "ستامفورد بريدج".

جاء هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 49، بعد كرة عرضية من ركنية نفذها ريس جيمس وارتقاء ولمسة رأسية من تشالوبا داخلل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

وتعادل آرسنال في الدقيقة 59، بهد النجم الإسباني ميكيل ميرينو بعد كرة عرضية رائعة من ساكا قابلها ميرينو برأسية من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.

وكان النجم الإكوادوري موسيس كايسيدو قد تعرض للطرد أمام تشيلسي، بعد كرة مشتركة مع ميكيل ميرينو، مهاجم آرسنال، في الدقيقة 34.

ووصل آرسنال للنقطة 30 متربعًا على قمة جدول الدوري الإنجليزي، بينما وصل تشيلسي للمركز الثالث، بعد أن حصد 24 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026

1- آرسنال - 30 نقطة - 13 جولة

2- مانشستر سيتي - 25 نقطة - 13 جولة

3- تشيلسي - 24 نقطة - 13 جولة

4- أستون فيلا - 24 نقطة - 13 جولة

5- برايتون - 22 نقطة - 13 جولة

6- سندرلاند - 22 نقطة - 13 جولة

7- مانشستر يونايتد - 21 نقطة - 13 جولة

8- ليفربول - 21 نقطة - 13 جولة

9- كريستال بالاس - 20 نقطة - 13 جولة

10 - برينتفورد - 19 نقطة - 13 جولة

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي آرسنال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
روما

روما

- -
نابولي

نابولي

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
جيرونا

جيرونا

- -
ريال مدريد

ريال مدريد

3

ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل الارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة الذي فاز في وقت سابق على ديبورتيفو ألافيس.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg