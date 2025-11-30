اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، عقب تعادل آرسنال مع غريمه التقليدي تشيلسي.

وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) على ديربي لندن، بين تشيلسي وآرسنال، في قمة الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي، هلى ملعب "ستامفورد بريدج".

جاء هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 49، بعد كرة عرضية من ركنية نفذها ريس جيمس وارتقاء ولمسة رأسية من تشالوبا داخلل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

وتعادل آرسنال في الدقيقة 59، بهد النجم الإسباني ميكيل ميرينو بعد كرة عرضية رائعة من ساكا قابلها ميرينو برأسية من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.

وكان النجم الإكوادوري موسيس كايسيدو قد تعرض للطرد أمام تشيلسي، بعد كرة مشتركة مع ميكيل ميرينو، مهاجم آرسنال، في الدقيقة 34.

ووصل آرسنال للنقطة 30 متربعًا على قمة جدول الدوري الإنجليزي، بينما وصل تشيلسي للمركز الثالث، بعد أن حصد 24 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026

1- آرسنال - 30 نقطة - 13 جولة

2- مانشستر سيتي - 25 نقطة - 13 جولة

3- تشيلسي - 24 نقطة - 13 جولة

4- أستون فيلا - 24 نقطة - 13 جولة

5- برايتون - 22 نقطة - 13 جولة

6- سندرلاند - 22 نقطة - 13 جولة

7- مانشستر يونايتد - 21 نقطة - 13 جولة

8- ليفربول - 21 نقطة - 13 جولة

9- كريستال بالاس - 20 نقطة - 13 جولة

10 - برينتفورد - 19 نقطة - 13 جولة

