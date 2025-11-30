المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ميرينو: كايسيدو استحق البطاقة الحمراء في مباراة تشيلسي وأرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:08 م 30/11/2025
تشيلسي وأرسنال

كايسيدو وميرينو من مباراة تشيلسي وأرسنال

يرى اللاعب الإسباني ميكيل ميرينو أن الإكوادوري مويسيس كايسيدو استحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة تشيلسي وأرسنال.

واقتسم تشيلسي النقاط مع أرسنال، إثر تعادلهما (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما هذا المساء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

تصريحات ميرينو عن طرد كايسيدو

تلقى كايسيدو بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على كاحل ميرينو، كان ذلك في الدقيقة 38 من ديربي تشيلسي وأرسنال

وقال ميرينو في تصريحات نشرتها شبكة قنوات nbcsports التليفزيونية: "شعرت بكاحلي يتحرك في الاتجاه الآخر، لكن لحسن حظي كاحلي مرن جدًا.. كان تدخلًا خطيرًا، واستحق البطاقة الحمراء".

وأضاف ميرينو: "أشعر بخيبة أمل لأننا لم نحقق الفوز، وأرسنال دائمًا ما يريد الفوز في كل مباراة".

وأكمل: "كان يمكننا أن نتحلى بالمزيد من الصبر بعد أن أصبح تشيلسي بـ10 لاعبين، لكننا واجهنا فريقًا جيدًا".

ويبقى أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ30 نقطة، وفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.

مباراة أرسنال القادمة
تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
روما

روما

- -
نابولي

نابولي

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
جيرونا

جيرونا

- -
ريال مدريد

ريال مدريد

3

ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل الارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة الذي فاز في وقت سابق على ديبورتيفو ألافيس.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg