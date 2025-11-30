يرى اللاعب الإسباني ميكيل ميرينو أن الإكوادوري مويسيس كايسيدو استحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة تشيلسي وأرسنال.

واقتسم تشيلسي النقاط مع أرسنال، إثر تعادلهما (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما هذا المساء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

تصريحات ميرينو عن طرد كايسيدو

تلقى كايسيدو بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على كاحل ميرينو، كان ذلك في الدقيقة 38 من ديربي تشيلسي وأرسنال

وقال ميرينو في تصريحات نشرتها شبكة قنوات nbcsports التليفزيونية: "شعرت بكاحلي يتحرك في الاتجاه الآخر، لكن لحسن حظي كاحلي مرن جدًا.. كان تدخلًا خطيرًا، واستحق البطاقة الحمراء".

وأضاف ميرينو: "أشعر بخيبة أمل لأننا لم نحقق الفوز، وأرسنال دائمًا ما يريد الفوز في كل مباراة".

وأكمل: "كان يمكننا أن نتحلى بالمزيد من الصبر بعد أن أصبح تشيلسي بـ10 لاعبين، لكننا واجهنا فريقًا جيدًا".

ويبقى أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ30 نقطة، وفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.