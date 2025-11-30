المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

ماريسكا: تشيلسي كان أفضل بكثير من أرسنال.. وسأخبركم بأهدافنا لاحقا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:23 م 30/11/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا - مدرب تشيلسي

يرى المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، أن فريقه كان أفضل بكثير من أرسنال في الديربي الذي جمع بينهما هذا المساء على ملعب ستامفورد بريدج.

واقتسم تشيلسي النقاط مع أرسنال، إثر تعادلهما (1-1) في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

تصريحات ماريسكا بعد تعادل تشيلسي وأرسنال

وقال ماريسكا في تصريحات نشرتها شبكة قنوات nbcsports التليفزيونية: "أعتقد أننا أظهرنا أننا نسير في الاتجاه الصحيح.. هذا ما أقوله دائمًا لأنني أؤمن به، كنا رائعين، وكنا أفضل بكثير من أرسنال قبل طرد كايسيدو".

وأضاف: "ما يصعب علي فهمه هو طريقة التحكيم المختلفة، ماذا عن تدخل بنتانكور ضد ريس جيمس (في مباراة توتنهام)؟ نفس المخالفة تمامًا".

وواصل تصريحاته: "كايسيدو لاعب رائع بالنسبة لنا، ورغبته كانت مماثلة لرغبة جميع اللاعبين في تقديم أفضل ما لديهم من أجل الفوز بالمباراة.. والطرد أمر طبيعي تمامًا".

ثم زاد: "كان علينا مضاعفة الجهد من أجل تعويض النقص العددي، وحاولنا اللعب على الكرات الطويلة من روبرت سانشيز إلى ليام ديلاب، رغم أننا عادة نلعب بالتمريرات القصيرة".

قبل أن يختتم: "تشيلسي أفضل هذا الموسم.. نحن قريبين من أهدافنا، وسنرى وضعنا في فبراير أو مارس ثم سنقرر أهدافنا النهائية، لكننا في الطريق الصحيح".

يشار إلى أن تشيلسي يبتعد بفارق 6 نقاط عن أرسنال، متصدر جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي إنزو ماريسكا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

ما قبل المباراة
روما

روما

- -
نابولي

نابولي

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
جيرونا

جيرونا

- -
ريال مدريد

ريال مدريد

3

ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل الارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة الذي فاز في وقت سابق على ديبورتيفو ألافيس.

تفاصيل المباراة
