قدم النجم الإنجليزي رييس جيمس أداءً مثاليًا في مواجهة فريقه تشيلسي أمام غريمه أرسنال، بديربي لندن، والتي حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم في البريميرليج.

ومنح رييس جيمس التفوق لصالح تشيلسي منذ الدقائق الأولى، بفضل صلابته الدفاعية وقدراته على التقدم بالكرة والفوز بالصراعات الثنائية.

وتعرض تشيلسي لضربة قوية بطرد لاعب خط الوسط كايسيدو، خلال أحداث الشوط الأول، لكن المدرب إنزو ماريسكا لم يلجأ لإجراء أي تبديل في خط الوسط لتأمين فريقه، حيث ظهر لاعبو البلوز بشكل منظم بقيادة جيمس.

ورغم امتلاك أرسنال لعدة لاعبين مميزين في خط الوسط وعلى رأسهم ديكلان رايس، لكن جيمس نصب نفسه نجمًا للمواجهة بحصوله على جائزة رجل المباراة.

وكشفت شبكة سكواكا العالمية عن خريطة تمريرات جيمس في لقاء الديربي، حيث أكمل 26 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 81%، كما صنع فرصتين للتسجيل، وقدم تمريرة حاسمة سجل منها تشالوباه هدف تشيلسي الوحيد.

ونجح قائد تشيلسي في ملأ فراغ خط الوسط عقب طرد كايسيدو، فوزه في 11 صراع ثنائي مع لاعبي أرسنال من أصل 12، كما دخل الثلث الأخير في ملعب أرسنال 6 مرات، وأرسل 4 عرضيات بينها 3 صحيحة، كما استعاد الكرة مرتين.

ولم تتم مراوغة نجم البلوز خلال مواجهة الجانرز، كما لم يرتكب أي خطأ، بينما تحصل على 4 مخالفات لصالح تشيلسي، بينما خسر الاستحواذ 8 مرات فقط.

وكان رييس جيمس قد عانى من الإصابات المتكررة، لا سيما في الموسمين الماضيين، حيث احتاج إلى إجراء عملية جراحية، لكنه يظهر بأفضل صورة هذا الموسم، أملًا في أن يكون ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2026.