تحدث المدرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، عن تعادل فريقه أمام تشيلسي، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على مباراة تشيلسي أمام آرسنال، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري الإنجليزي، وأقيم اللقاء على ملعب ستامفورد بريدج.

تصريحات أرتيتا

استهل ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة تشيلسي، قائلًا: "أعتقد أننا كنا أمام ديربي لندني حقيقي، فريقان يرغبان بشدة في الفوز، ولم يكن هناك الكثير من كرة القدم".

وأضاف: "كانت المباراة مليئة بالتوقفات، بعد حالة الطرد، أردنا أن نسيطر على اللقاء، لكننا لم نفعل ذلك، وفي الشوط الثاني قلت للفريق دعونا نهدأ الآن ونبني هجماتنا بوضوح".

وواصل: "تغير الزخم واضطر الفريق إلى التفاعل معه، سجلنا هدفًا رائعًا، وأتيحت لنا فرصتان أو ثلاث، لكننا افتقدنا لبعض التفاصيل التي تمنحك نقاط المباراة".

وزاد: "لقد كان أسبوعًا كبيرًا، بدءًا من الديربي، لدينا نية الفوز بكل مباراة، ثم مواجهة بايرن ميونخ، وخسرنا لاعبين في تلك المباريات".

واستكمل: "نلعب كل يومين ونصف، وفقدنا لاعبين لكن هذا هو الجدول، والآن علينا اللعب يوم الأربعاء، هذه هي متعة كرة القدم أيضًا، ليس الكثير من الفرق تخوض المباريات التي نلعبها".

وأكد: "الفريق يتعرض للاختبار منذ فترة الإعداد، لأننا فقدنا ستة أو سبعة لاعبين بشكل دائم، وليس لدي أي شك أننا نستطيع النجاح باللاعبين المتاحين".

وأتم حديثه عن غياب ساليبا: "لا أعرف لديه فحص آخر غدًا، وعلينا أن ننتظر لمعرفة مدى حالته".