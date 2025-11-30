المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

1 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 1
21:45
نابولي

نابولي

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

2 0
21:45
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

أرتيتا: ننوي الفوز بكل المباريات.. وساليبا سيخضع لفحص طبي جديد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:47 م 30/11/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا

تحدث المدرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، عن تعادل فريقه أمام تشيلسي، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على مباراة تشيلسي أمام آرسنال، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري الإنجليزي، وأقيم اللقاء على ملعب ستامفورد بريدج.

تصريحات أرتيتا

استهل ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة تشيلسي، قائلًا: "أعتقد أننا كنا أمام ديربي لندني حقيقي، فريقان يرغبان بشدة في الفوز، ولم يكن هناك الكثير من كرة القدم".

وأضاف: "كانت المباراة مليئة بالتوقفات، بعد حالة الطرد، أردنا أن نسيطر على اللقاء، لكننا لم نفعل ذلك، وفي الشوط الثاني قلت للفريق دعونا نهدأ الآن ونبني هجماتنا بوضوح".

وواصل: "تغير الزخم واضطر الفريق إلى التفاعل معه، سجلنا هدفًا رائعًا، وأتيحت لنا فرصتان أو ثلاث، لكننا افتقدنا لبعض التفاصيل التي تمنحك نقاط المباراة".

وزاد: "لقد كان أسبوعًا كبيرًا، بدءًا من الديربي، لدينا نية الفوز بكل مباراة، ثم مواجهة بايرن ميونخ، وخسرنا لاعبين في تلك المباريات".

واستكمل: "نلعب كل يومين ونصف، وفقدنا لاعبين لكن هذا هو الجدول، والآن علينا اللعب يوم الأربعاء، هذه هي متعة كرة القدم أيضًا، ليس الكثير من الفرق تخوض المباريات التي نلعبها".

وأكد: "الفريق يتعرض للاختبار منذ فترة الإعداد، لأننا فقدنا ستة أو سبعة لاعبين بشكل دائم، وليس لدي أي شك أننا نستطيع النجاح باللاعبين المتاحين".

وأتم حديثه عن غياب ساليبا: "لا أعرف لديه فحص آخر غدًا، وعلينا أن ننتظر لمعرفة مدى حالته".

مباراة أرسنال القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي آرسنال ميكيل أرتيتا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
روما

روما

0 1
نابولي

نابولي

72

انذار لـ توماسو بالدانزي لاعب روما

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
جيرونا

جيرونا

1 0
ريال مدريد

ريال مدريد

49

ضغط متواصل من جانب فريق ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg