صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

بي بي سي

ليفربول بدون صلاح

يبدو أن ليفربول قرر كتابة فصل جديد من خلال التحرك نحو الجيل التالي دون الاعتماد على محمد صلاح، الذي جلس على دكة البدلاء.

وقرر أرني سلوت، إبقاء صلاح على دكة البدلاء، في مباراة بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ أبريل 2024.

سكاي سبورتس

اعتذار باكيتا

اعتذر لوكاس باكيتا، لاعب وست هام، بعد ما بدر منه في مباراة ليفربول، وحصوله على بطاقة حمراء بسبب الاعتراض على الحكم.

باكينت اعتذر إلى جماهير وزملاء وست هام، وأكد أنه سيواصل السعي ولا يبرر طرده، مشيرًا إلى أنه يضطر أن يكون شريرًا.

ميرور

عودة زيركزي

عاد جوشوا زيركزي إلى تسجيل الأهداف مع مانشستر يونايتد، بعدما هز شباك كريستال بالاس خلال منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وأنهى جوشوا زيركزي صيامه التهديفي مع مانشستر يونايتد، بعد ابتعاده عن التهديف منذ 364 يومًا، عندما سجل أمام إيفرتون.

الصحافة الإسبانية

ماركا

استمرار غياب أراوخو

شهدت تدريبات برشلونة الجماعية، مشاركة الهولندي فرينكي دي يونج، بعد أن غاب عن مواجهة ديبورتيفو آلافيس، لأسباب عائلية، وينتظر مشاركته ضد أتلتيكو مدريد، بينما غاب الأوروجوياني رونالد أراوخو عن المران لليوم الثاني، بسبب معاناته من فيروس في المعدة.

وأجرى إريك جارسيا تمارين استشفاءً دون أن يشارك في التدريبات، علمًا بأنه كان قد استُبدل ضد ألافيس، بسبب تدخل عنيف من لاعب الخصم، ما تسبب له بألم شديد.

موندو ديبورتيفو

مصير روديجر

علق المدافع الألماني أنطونيو روديجر عن مستقبله مع ريال مدريد، موضحًا أنه قد مرّ وقت طويل على تعافيه من الإصابة، لكنه يعرف جسده جيدًا، ومع التقدم في السن، لا تعود الأمور كما كانت.

وحول إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي قال: "عاد نجولو كانتي إلى المنتخب الفرنسي مؤخرًا، مجرد ذهاب لاعب إلى السعودية لا يعني أنه سيكون أسوأ".

واختتم: "توخيل هو أفضل مدرب تعاملتُ معه على الإطلاق؛ لديه كل شيء، استطاع تغيير كل شيء في تشيلسي، لقد مهد لي الطريق للنجاح واللعب مع ريال مدريد اليوم، لولاه، لما كان ذلك ممكنًا".

آس

فضيحة ديربي الأندلس

شهدت مباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس، في الجولة الـ14 من عمر الدوري الإسباني، أحداثًا جماهيرية مؤسفة، حيث قرر حكم مباراة ديربي الأندلس، إيقاف المواجهة لبعض الدقائق، بسبب رمي جماهير الفريق المضيف قارورات مياه على اللاعبين في أرضية الملعب.

وفي واقعة وصفتها صحيفة آس بـ"الفضيحة" قام الحكم بالتوجه أول الأمر إلى مراقب اللقاء، مانحًا إياه بعض قارورات المياه التي تم إلقائها من الجماهير، قبل أن يتوقف اللعب، ومن ثم مغادرة الميدان.

ورغم مطالبة بعض لاعبي إشبيلية حكم المباراة بالاستمرار، خاصة وأن المباراة وصلت للدقيقة الـ87، إلا أن الحكم رفض إتمامها، لحين توفر الأجواء الآمنة التي تسمح بإتمام المباراة.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

ضربة موجعة ليوفنتوس

تلقى نادي يوفنتوس ضربة موجعة، بعد تأكد غياب المهاجم دوسان فلاهوفيتش عن المباريات الثلاث المقبلة في الدوري الإيطالي بداعي الإصابة.

وتعرض فلاهوفيتش لإصابة خلال مواجهة كالياري، ليضطر سباليتي إلى استبداله، لكنه سيخضع لفحوصات طبية يوم الإثنين لتحديد مدة تعافيه، ولكنه سيغيب عن مواجهات صعبة أمام: بولونيا، روما ونابولي.

فوتبول إيطاليا

سباق مجنون من أجل اللقب

اشتعل السباق بين أندية الدوري الإيطالي على صدارة جدول الترتيب، بحثًا عن حصد اللقب، بعدما خطف ميلان الصدارة، بينما صعد نابولي للوصافة عقب إسقاط روما بهدف نظيف.

ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن نابولي الوصيف، بينما يأتي إنتر ثالثًا برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن روما صاحب المركز الرابع.

وأصبح الفارق بين أول 4 أندية هو نقطة وحيدة فقط، وقد يترفع العدد إلى 5 فرق حال فوز بولونيا على كريمونيزي، ولم يحدث هذا من قبل في عصر الثلاث نقاط لكل فوز في الدوري الإيطالي (منذ موسم 1994-1995).

الصحافة الألمانية

كيكر

أزمة قبل كأس العالم

أصبحت فرص اللاعب روبرت أندريش في الانضمام لقائمة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 أقل بسبب مركزه الجديد مع باير ليفركوزن.

وعاد أندريش إلى المشاركة مع ليفركوزن أساسيًا، لكن بعيدًا عن مركز اللاعب رقم 6.

وقال أندريش عن المشاركة في المراكز الدفاعية مع هولماند: "ما يهمني هو أن ألعب، وسأحاول تقديم أفضل ما لدي في أي مركز".

بيلد

تألق دياز

يواصل اللاعب الكولومبي لويس دياز تألقه مع بايرن ميونخ، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز (3-1) على سان باولي.

وقال المدرب فينسنت كومباني: "دياز لديه إبداع فوضوي.. بصراحة لو كنت مدافعًا سأجد اللعب ضده أمرًا صعبًا، لأنك لا تعرف أبدًا ما سيفعله بالكرة".

وتلقى دياز الإشادة أيضًا من المدير الرياضي كريستوف فروند، بقوله: "دياز لاعب فائز.. دائمًا ما يلعب بتركيز شديد ولا ينهار حتى لو صادف صعوبة أو أضاع فرصًا".

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

هجوم نانت

أظهر فالديمار كيتا، رئيس نادي نانت، غضبه تجاه التحكيم، قائلًا: "أوافق تمامًا اليوم على أنه كان يجب استشارة تقنية الفيديو المساعد، لكن القرار النهائي يعود للحكم، عندما يُبدّل الحكم قراراته باستمرار، كالكنغر، لحظة "نعم" ولحظة "لا"، فإن ذلك يثير تساؤلات حول شخصيته وتدريبه".

وأضاف: "لست الوحيد الذي أدلى ببعض التعليقات المسيئة للتحكيم لكن هناك مشكلة؛ نحن لا نفهمها، لم تُشهَر بطاقة حمراء لخطأ لا معنى له في خط الوسط، ثم سجلنا هدفًا لاحقًا (ألغي في الدقيقة 86)، ثم عدنا لخطأ آخر بعد خمس دقائق، هذا كله هراء، هذا غير احترافي، وعلينا أن نصمت، وندفع الثمن، ولا نستطيع أن ننطق بكلمة".

اعتراف ديوب

تحدث سفيان ديوب، لاعب نيس مع بعض مشجعي الفريق، قائلًا: "نعلم الآن أننا فريق فاشل، أقسم أننا نبذل قصارى جهدنا، لكن الوضع لا يُجدي نفعًا، نحن فاشلون، نعلم ذلك".

وأكمل: "نحن هنا، وخسرنا في لوريان أمام فريق يستحق الهبوط".

جدول مباريات اليوم