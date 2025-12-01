ليفربول يجهز عرضا لضم كامافينجا من ريال مدريد

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي تحركاته للتعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وظهر قبل فترة اهتمام ليفربول بالتعاقد مع كامافينجا، الذي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادما من رين الفرنسي.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن ليفربول، الذي يُقدّم موسما مُخيبا للآمال حتى الآن، يُريد تعزيز خياراته في خط الوسط، ومن المؤكد أن كامافينجا سيُتيح له ذلك.

وأشار التقرير إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على استعداد لدفع 60 مليون يورو لضم اللاعب الفرنسي من ريال مدريد.

لكن في الوقت ذاته فإن هذا المبلغ قد لا يكون كافيا لمسؤولي النادي الملكي للسماح برحيل كامافينجا، المطلوب أيضا في أندية أوروبية أخرى.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عاما يرتبط مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى صيف 2029، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 50 مليون يورو.

وشارك كامافينجا في 14 مباراة مع الفريق المدريدي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.