شيرر: صلاح لا يمكنه الاعتراض على دكة ليفربول.. وعليه تقبل قرارات سلوت

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:52 م 01/12/2025
محمد صلاح

صلاح بقميص ليفربول

يرى الإنجليزي آلان شيرر أن اللاعب المصري محمد صلاح لا يمكنه الشكوى من جلوسه على مقاعد بدلاء نادي ليفربول في المباراة الأخيرة ضد وست هام يونايتد، لأنه لا يقدم هذا الموسم المستويات المطلوبة، على حد قوله.

وظل صلاح حبيسًا لمقاعد البدلاء في مباراة فوز ليفربول (2-0) على وست هام في ملعب لندن الأولمبي، أمس الأحد، دون أن يشارك، ما يحدث في منافسات الدوري الإنجليزي لأول مرة في عهد الهولندي آرني سلوت.

تصريحات شيرر عن صلاح

وقال شيرر في تصريحات لشبكة BBC البريطانية: "كان قرارًا كبيرًا من سلوت أن يستبعد صلاح، وألا يدفع به طيلة 90 دقيقة".

وأضاف هداف الدوري الإنجليزي تاريخيًا: "عندما تكون النتائج جيدة، تصبح مثل هذه القرارات أسهل، وعليك أن تتخذ قرارات كبيرة عندما لا تسير الأمور على ما يرام".

وأكمل: "لا يمكن لصلاح الاعتراض على جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول لأنه لا يقدم المستوى المطلوب، ولذا عليه أن يتقبل قرارات سلوت".

قبل أن يختتم: "بالنسبة لي كان القرار صحيحًا، وخدم إيزاك الذي أحدث الفارق أمام وست هام".

يشار إلى أن صلاح أحرز 4 أهداف فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

 

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي آلان شيرر

