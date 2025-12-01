يرى الإنجليزي آلان شيرر أن اللاعب المصري محمد صلاح لا يمكنه الشكوى من جلوسه على مقاعد بدلاء نادي ليفربول في المباراة الأخيرة ضد وست هام يونايتد، لأنه لا يقدم هذا الموسم المستويات المطلوبة، على حد قوله.

وظل صلاح حبيسًا لمقاعد البدلاء في مباراة فوز ليفربول (2-0) على وست هام في ملعب لندن الأولمبي، أمس الأحد، دون أن يشارك، ما يحدث في منافسات الدوري الإنجليزي لأول مرة في عهد الهولندي آرني سلوت.

تصريحات شيرر عن صلاح

وقال شيرر في تصريحات لشبكة BBC البريطانية: "كان قرارًا كبيرًا من سلوت أن يستبعد صلاح، وألا يدفع به طيلة 90 دقيقة".

وأضاف هداف الدوري الإنجليزي تاريخيًا: "عندما تكون النتائج جيدة، تصبح مثل هذه القرارات أسهل، وعليك أن تتخذ قرارات كبيرة عندما لا تسير الأمور على ما يرام".

وأكمل: "لا يمكن لصلاح الاعتراض على جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول لأنه لا يقدم المستوى المطلوب، ولذا عليه أن يتقبل قرارات سلوت".

قبل أن يختتم: "بالنسبة لي كان القرار صحيحًا، وخدم إيزاك الذي أحدث الفارق أمام وست هام".

يشار إلى أن صلاح أحرز 4 أهداف فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.