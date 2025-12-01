كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة 13 من المسابقة.

واختار الموقع الرسمي لبريميرليج، 8 لاعبين قدموا أفضل أداء فردي في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وفتح الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، الباب أمام الجماهير للتصويت لأفضل لاعب في الجولة 13.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

قدّم قائد مانشستر يونايتد درسًا في الإبداع بالكرات الثابتة، حيث صنع هدفي الفريق في مباراة قلب فيها النتيجة لصالحه على ملعب سيلهرست بارك.

وبفضل مساهمتيه الحاسمتين، تصدّر فيرنانديز جدول صناع اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بـخمسة تمريرات حاسمة، كما تجاوز أسطورة النادي بول سكولز في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، بوصوله إلى 56 تمريرة حاسمة، ولم يتفوق عليه في القائمة سوى ريان جيجز (162)، وواين روني (93)، وديفيد بيكهام (80).

أما كرة فيرنانديز الحرة الذكية والمخادعة، فقد سمحت لجوشوا زيركزي بتسجيل هدف التعادل من زاوية صعبة، قبل أن ينفذ ركلة ثابتة أخرى مدروسة مرّر خلالها الكرة بمهارة إلى ميسون ماونت الذي سجل هدف الفوز.

فيل فودين (مانشستر سيتي)

جاء فودين لإنقاذ مانشستر سيتي في استاد الاتحاد، حيث سجل هدفين في فوز درامي على ليدز يونايتد.

وافتتح الدولي الإنجليزي التسجيل بعد 59 ثانية فقط، ليصبح أسرع هدف لسيتي على أرضه منذ أكثر من ست سنوات، ثم عاد ليحرز هدف الفوز في الدقيقة 91 ليمنح فريق بيب جوارديولا النقاط الثلاث كاملة.

رييس جيمس (تشيلسي)

يتم الاعتماد على قائد تشيلسي غالبًا في خط الوسط خلال المباريات الكبيرة، وقد ارتقى للمناسبة مرة أخرى بأداء مميز أمام المتصدر أرسنال.

كان جيمس في قلب كل ما قدّمه تشيلسي من لحظات جيدة، ولم يتفوق عليه في عدد اللمسات سوى ديكلان رايس، بعدما سجّل 52 لمسة.

وعلى الرغم من لعب تشيلسي بـ10 لاعبين، إلا أن جيمس ازداد تألقًا كلما تقدّم الوقت، وكان من ركنيته أن جاء الهدف الافتتاحي الذي سجله تريفو تشالوباه، وكان ذلك رابع تمريرة حاسمة له في جميع المسابقات هذا الموسم؛ ولا يوجد لاعب في تشيلسي قدّم تمريرات حاسمة أكثر منه في موسم 2025/26.

إنزو لو في (برينتفورد)

كان لو في عنصرًا حاسمًا في أول فوز لسندرلاند في الدوري الإنجليزي بعدما قلب الفريق تأخره بهدفين إلى انتصار مثير 3-2 على بورنموث.

وسجّل لاعب الوسط ركلة جزاء بثبات ليبدأ بها العودة، قبل أن يصنع هدف الفوز الذي أحرزه برايان بروبي من ركلة ركنية متقنة.

وخلَق لو في عددًا من الفرص أكثر من أي لاعب آخر في سندرلاند (ثلاث فرص)، كما استعاد الكرة في الثلث الأخير من الملعب أكثر من أي لاعب في المباراة (أربع مرات)، ليقدّم أداءً شاملاً مليئًا بالحيوية.

إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)

سجّل بوباكار كامارا الهدف الحاسم لأستون فيلا، لكن أوناي إيمري يدرك جيدًا أن النتيجة ربما كانت ستختلف تمامًا لولا أداء مارتينيز.

فقد قدّم الحارس تصديًا ذكيًا ليمنع يورجن ستراند لارسن من التسجيل، ثم تفوّق على نفسه بتصدٍّ مذهل حين أبعد ضربة رأسية قوية من يرسون موسكيرا إلى أسفل العارضة بطريقة يصعب تصورها.

كيني تيتي (فولهام)

قدّم الظهير الأيمن صاحب الـ30 عامًا أداءً رائعًا في الجانبين الهجومي والدفاعي، خلال فوز فولهام الثالث في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي على توتنهام هوتسبير.

وأطلق تيتي رصاصة التقدم لفولهام بعد ثلاث دقائق فقط، مستغلًا المساحة والوقت المتاحين له، ليسدد كرة ارتطمت بديستيني أودوجي ودخلت المرمى. ثم أظهر صلابته عبر أداء دفاعي قوي أحبط به محاولات توتنهام.

إيجور تياجو (برينتفورد)

واصل تياجو مطاردة إرلينج هالاند في سباق الحذاء الذهبي بتسجيله ثنائية، ليقود برينتفورد إلى فوز متأخر على بيرنلي.

المهاجم البرازيلي الذي أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أمام برايتون في الجولة السابقة، لم يُخطئ هذه المرة، إذ سجّل من علامة الجزاء في الدقيقة 81 ليفتتح التسجيل.

ورغم أن زيان فليمينج أدرك التعادل لبيرنلي، عاد تياجو ليحرز هدفه الحادي عشر هذا الموسم بتسديدة على الطائر، مستعيدًا تقدم برينتفورد، ومقلصًا الفارق مع النجم النرويجي لهالاند إلى ثلاثة أهداف فقط.

ماليك ثياو (نيوكاسل يونايتد)

قدّم ثياو أداءً مُهيمنًا في ملعب هيل ديكنسون، حيث سجل هدفين وقاد نيوكاسل إلى فوز مريح خارج الديار.

وسجل المدافع الألماني أسرع هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد 52 ثانية فقط، قبل أن يضيف هدفه الثاني بعد الاستراحة ليصبح رابع مدافع فقط في تاريخ نيوكاسل يسجل ثنائية خارج ملعبه في البريميرليج.

كما فاز في ستة من أصل سبعة صراعات هوائية، وسجل ثاني أعلى عدد من الإبعاد (خمسة)، وأكمل 58 تمريرة، وهو ثاني أعلى رقم بين لاعبي نيوكاسل في المباراة، ليختتم عرضًا رائعًا في الجانبين الدفاعي والهجومي.